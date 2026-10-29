Tomas Godliauskas: 2032 metais turime nutarti dėl universalaus vyrų ir moterų šaukimo

„Moterys turi alternatyvą prisijungti (prie krašto apsaugos – BNS), karinė dalis turi pagalvoti, kaip tas alternatyvas padaryti dar labiau prieinamas (tarnybos – BNS) trukme, skirtingu pasirinkimu ir 2032 metais turime sugrįžti prie universalaus ir vyrų, ir moterų (šaukimo – BNS)“, – spaudos konferencijoje žurnalistams ketvirtadienį sakė buvęs krašto apsaugos viceministras.
Taip jis kalbėjo asociacijai ketvirtadienį pristačius pirmąjį visuotinės gynybos modelį ir jo įgyvendinimo planą iki 2030 metų, kuriame numatyta 51 priemonė, skirta valstybės, verslo ir visuomenės pasirengimui krizėms bei karui stiprinti.
Asociacijos parengtame modelyje išskiriamos šešios strateginės kryptys ir septyni nacionaliniai prioritetai.
Plane siūloma stiprinti valią ginti valstybę ir visuomenės dalyvavimą gynyboje, įgyvendinant visuotinį šaukimą, paskirti pasirengimą visuotinei gynybai koordinuojančią nacionalinę instituciją su aiškiais įgaliojimais bei sukurti psichologinio atsparumo stiprinimo struktūrą.
Taip pat siūloma užtikrinti ilgalaikį finansavimą per valstybės visuotinės gynybos programą, per nacionalinio saugumo kursus plėtoti nuolatinį vadovų ir institucijų bendradarbiavimo tinklą, iki 2027 metų suformuoti vientisą krizių ir karo meto teisinio reguliavimo sistemą bei integruoti verslą į pasirengimo, veiklos tęstinumo, tiekimo ir atsargų kaupimo planavimą.
„Planas iš tiesų parodė, kiek yra svarbus bendras, kolektyvinis supratimas, kolektyvinė atsakomybė kalbant apie valstybės pasiruošimą gynybai. (...) (Valstybės gynyboje – BNS) turi dalyvauti visi“, – tikino T. Godliauskas.
Modelis parengtas išanalizavus užsienio valstybių patirtį ir gynybos planavimo pratybose išnagrinėjus siūlomus sprendimus.
Plane taip pat siūloma kiekvienai užduočiai numatyti atsakingą vykdytoją, terminą ir reikalingus išteklius, o pasirengimą kasmet tikrinti nepriklausomu vertinimu.
„Ir vienas iš siūlymų yra valstybėje apsispręsti, kas yra ta, pavadinkime taip, centruojanti institucija. Kas tuo užsiima valstybėje iš esmės? Ar tai bus praplėstas krizių valdymo centras prie Vyriausybės, gal pats premjeras galėtų imtis lyderystės sudarydamas tam tikrą grupę“, – spaudos konferencijoje sakė asociacijos „Visuotinė gynyba“ valdybos narys Edmundas Jakilaitis.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį Valstybės gynimo taryba (VGT) sutarė nuo 2032 metų Lietuvoje įvesti visuotinį vaikinų šaukimą į kariuomenę.
Pasak prezidento Gitano Nausėdos, įvedus visuotinį šaukimą kasmet į kariuomenę būtų pašaukiama apie 7,5 tūkst. jaunuolių, o merginos ir toliau galėtų tarnauti savanoriškai. Šiuo metu kasmet į kariuomenę pašaukiama daugiau nei 5 tūkst. jaunuolių.
„Visuotinės gynybos“ užsakymu rugpjūtį atlikta apklausa parodė, jog beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.
Apklausa taip pat atskleidė, kad beveik 19 proc. pritaria bendram – vyrų ir moterų – šaukimui, o daugiau nei 50 proc. apklaustų moterų neprieštarautų karo tarnybai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.