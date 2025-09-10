Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išrinkta naujoji socialdemokratų seniūnė

2025-09-10 09:46 / šaltinis: BNS
2025-09-10 09:46

Didžiausia parlamente Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija trečiadienį naująja seniūne išrinko Seimo pirmininko pavaduotoją Orintą Leiputę.

Orinta Leiputė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Didžiausia parlamente Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija trečiadienį naująja seniūne išrinko Seimo pirmininko pavaduotoją Orintą Leiputę.

REKLAMA
1

Jos kandidatūrą į šias pareigas anksčiau patvirtino LSDP prezidiumas.

O. Leiputė pakeis dabartinį frakcijos seniūną Remigijų Motuzą. Pastarasis šias pareigas ėjo nuo pernai lapkričio.

Socialdemokratai yra sutarę frakcijos seniūną rinkti kasmet.

Trečią kadenciją Seime dirbanti 52-ejų kaunietė yra edukologijos mokslų magistrė, nuo 2017 metų ji eina LSDP pirmininko pavaduotojos pareigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O. Leiputė taip pat vadovauja Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungai, 2012-aisiais yra buvusi Kauno vicemere, kiek vėliau dirbo Visvaldo Matijošaičio patarėja jaunimo reikalams, kultūros, švietimo, sporto ir seniūnijų veiklos klausimais.

Parlamentarė yra Sveikatos reikalų komiteto bei Laisvės premijų komisijos narė.

LSDP frakciją sudaro 52 nariai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų