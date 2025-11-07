 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Įspėja dėl pavojingo meteorologinio reiškinio: tai įvyks netrukus

2025-11-07 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 16:39

Baigiantis pirmai lapkričio savaitei, Lietuvoje ir toliau laikysis ramūs orai, tačiau vietomis reikalus gadins tirštas rūkas, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 

Įspėja dėl pavojingo meteorologinio reiškinio: tai įvyks netrukusELTA / Dainius Labutis
34

Baigiantis pirmai lapkričio savaitei, Lietuvoje ir toliau laikysis ramūs orai, tačiau vietomis reikalus gadins tirštas rūkas, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 

REKLAMA
0

Jos teigimu, šeštadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra daug kur bus teigiama, vietomis sieks 5–7 laipsnius šilumos. 

„Šeštadienio naktį šalies orus lems aukšto slėgio sistema. Debesys danguje sklaidysis ir atsiras nemažai pragiedrulių. Žymesnio lietaus nenumatoma. Daugelyje šalies vietovių ims formuotis tirštas rūkas. Vėjas bus visai silpnas. Temperatūra daug kur liks teigiama ir svyruos tarp 0–4, pajūryje 5–7 laipsnių šilumos, o pietrytiniuose šalies rajonuose vietomis kris žemiau nulio ir ryto valandomis pažemės iki 1 laipsnio šalčio“, – Eltai sakė LHMT atstovė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio rytą, sinoptikės teigimu, dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. 

REKLAMA
REKLAMA

„Šeštadienio dieną orai mažai keisis. Dangus liks nepastoviai debesuotas, dažnai džiugins saulės spinduliai. Žymesnio lietaus ir toliau neprognozuojama. Ryto valandomis eismo sąlygas vietomis sunkins rūkas. Vėjas liks silpnas. Temperatūra įdienojus kils iki 7–12 laipsnių šilumos“, – teigė I. Daunoravičiūtė. 

REKLAMA

Ruduo sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Sekmadienio naktį debesuotumas ims didėti

LHMT atstovės teigimu, sekmadienio naktį debesuotumas ims didėti, daug kur formuosis rūkas. 

„Sekmadienio naktį nors ir išliksime aukšto slėgio lauke, tačiau debesuotumas ims didėti. Tankesni debesys lietaus neatneš ir naktis numatoma vis dar sausa. Daug kur vėl formuosis rūkas. Pūs visiškai silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra liks teigiama ir bus apie 2–7 laipsnius šilumos“, – sakė sinoptikė. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietaus tikimybė, I. Daunoravičiūtės teigimu, išliks maža ir sekmadienio dieną.

„Sekmadienio dieną dangus bus niūrokas ir žemų debesų tik daugės, tačiau lietaus tikimybė liks menka. Pirmoje dienos pusėje daug kur matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Vėjas liks ramus. Temperatūra pakils iki 5–10 laipsnių šilumos“, – teigė I. Daunoravičiūtė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Pirmadienį kai kur gali negausiai palyti 

LHMT atstovės teigimu, pirmadienį vietomis gali negausiai palyti, temperatūrą dieną pakils iki 5–10 laipsnių šilumos. 

„Pirmadienį netoli Lietuvos slinks nykstantis šaltasis atmosferos frontas. Tiek naktį, tiek dieną dangus liks debesuotas, o pragiedrulių tikimybė bus maža. Kai kur negausiai palynos. Antroje nakties pusėje ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Naktį atvės iki 2–7 laipsnių šilumos, o dieną oras šils iki 5–10 laipsnių“, – sakė I. Daunoravičiūtė. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Sinoptikai praneša, ką žada šis savaitgalis: laukia daug nemalonių staigmenų (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų