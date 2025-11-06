Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia

Čia, kaip ir Skandinavijoje, rytoj vis dažiau pro debesis pasirodys saulė.
Lietuvoje penktadienis bus be žymesnio lietaus. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, tad būkite atsargūs keliuose bei gatvėse. Vėjas pūs pietvakarių, pietų, 3–8 m/s – silpnas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 7, dieną apie 10 laipsnių šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Kokie orai laukia savaitgalį?
Šeštadienį lietaus sinoptikai irgi nenumato, o rūką žada. Pūs silpnas pietų vėjas. Temperatūra naktį 5–6, dieną sušils iki 8 laipsnių. Saulės daugiau bus Vakarų Lietuvoje.
Sekmadienį irgi nelis. Tądien giedriausia – Kaune ir vidurio Lietuvoje. Naktį daug kur rūkas. Vėjo kryptis nepakis – pietinių krypčių, silpnas. Temperatūra naktį 3–4, dieną 7–8 laipsniai šilumos.
