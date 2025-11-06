 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia

2025-11-06 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 17:55

Geri orai nesitrauks. Aukšto slėgio sritis ir rytoj tebebus apglėbusi vidurio ir rytų Europos šalis, ciklono globai palikdama žemyno vakarus. Lapkričiui palyginti šilti orai dėl pietinių krypčių, kad ir nestiprių, vėjų tebekeliaus šiauriau į žemyną – taigi ir į Baltijos kraštus.

0

Čia, kaip ir Skandinavijoje, rytoj vis dažiau pro debesis pasirodys saulė.

Lietuvoje penktadienis bus  be žymesnio lietaus. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, tad būkite atsargūs keliuose bei gatvėse. Vėjas pūs pietvakarių, pietų, 3–8 m/s – silpnas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 7, dieną apie 10 laipsnių šilumos.

Kokie orai laukia savaitgalį?

Šeštadienį lietaus sinoptikai irgi  nenumato, o rūką žada. Pūs silpnas pietų vėjas. Temperatūra naktį 5–6, dieną sušils iki 8 laipsnių. Saulės daugiau bus Vakarų Lietuvoje.

Sekmadienį irgi nelis. Tądien giedriausia – Kaune ir vidurio Lietuvoje.  Naktį daug kur rūkas. Vėjo kryptis nepakis – pietinių krypčių, silpnas. Temperatūra naktį 3–4, dieną 7–8 laipsniai  šilumos.

 

