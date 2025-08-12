Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Skvernelio – nusivylimas Prezidentūros pareiškimais: atsiduoda tvaiku

2025-08-12 13:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 13:16

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis tikina nenorįs komentuoti prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono pareiškimų, kad po naujos valdančiosios koalicijos suformavimo greičiausiai keisis ir parlamento vadovas. Pasak jo, pastaruoju metu pasisakymai iš Daukanto aikštėje esančių Prezidentūros rūmų „atsiduoda tvaiku“.

Saulius Skvernelis (nuotr. Elta)

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis tikina nenorįs komentuoti prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono pareiškimų, kad po naujos valdančiosios koalicijos suformavimo greičiausiai keisis ir parlamento vadovas. Pasak jo, pastaruoju metu pasisakymai iš Daukanto aikštėje esančių Prezidentūros rūmų „atsiduoda tvaiku“.

25

„Aš nenoriu komentuoti patarėjų pareiškimų, kurie tokiu tvaiku šiandieną atsiduoda iš tų rūmų. Nelabai turbūt verta būtų kalbėti. Čia yra jo pozicija išsakyta, matyt, atspindi prezidento poziciją. Tai čia jau reikėtų jo klausti“, – antradienį žurnalistams sakė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet paskutiniu metu kokia retorika politikų atžvilgiu sklinda iš tų rūmų, man atrodo, ji yra tokia keista“, – pabrėžė jis.

Visgi detaliau komentuoti F. Jansono pareiškimus parlamento lyderis atsisakė.

„Jūs turbūt viską puikiai žinote, aš nenoriu dar aštrinti tų pasisakymų“, – pabrėžė S. Skvernelis.

Tikina nesilaikąs įsikibęs postų

Ne tik Prezidentūroje, tačiau ir viešoje erdvėje vis dažniau suabejojama, ar kritikos savo koalicijos partneriams pastaruoju metu negailintis S. Skvernelis liks Seimo pirmininko pareigose. Visgi politikas teigia nesureikšminantis tokių pasvarstymų ir pabrėžią jokių politinių postų nesilaikąs.

„Aš matau savo perspektyvą šviesiai bet kokiu atveju, o postai... Patikėkite, aš daug jau postų esu pabuvęs, tai nėra kažkokia vertybė, kurios turėtumei laikytis išsikabinęs“, – tikino S. Skvernelis.

Visgi į klausimą, ar matytų Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ koalicijoje tuo atveju, jeigu jo vadovaujama partija netektų Seimo pirmininko posto, S. Skvernelis neatsakė.

„Čia dabar kaip ką matytume, šiandieną, matyt, anksti kalbėti“, – lakoniškai sureagavo jis.

Prezidento patarėjas F. Jansonas Eltai duotame interviu užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas.

„Vertindamas bendrą vaizdą, kokį matau (gal aš jį neteisingai matau), sakyčiau, kad tai, jog Seimo pirmininkas bus kitas, yra daugiau galimybių negu išlikti tam pačiam“, – sakė šalies vadovo patarėjas.

ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su S. Skvernelio vadovaujamais demokratais.

Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Hm
Hm
2025-08-12 13:20
Kuo pats kvepia tuo kitus tepa
Atsakyti
garas latviškai tvaiks
garas latviškai tvaiks
2025-08-12 13:19
skvernelis garuoja
Atsakyti
Agresyvus tasmanijos velnias
Agresyvus tasmanijos velnias
2025-08-12 13:44
Skvernas igničio vagis, jis ir Garliavos šturmo "herojus ", jis ir asfaltuoto keliuko veikėjas . Čia ne čekiukai už degalus. Jo vieta gatvėje, o po to į kkalėjimą. Rėkia ,urzgia išduoda partnerius, jis tasmanijos velnias.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
