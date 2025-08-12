Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis įvardijo: problema viena – „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje

2025-08-12 13:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 13:06

Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad valdančiąją daugumą formuojantiems socialdemokratams įvardijo, jog Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušra“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

Remigijus Žemaitaitis, Saulius Skvernelis (tv3.lt koliažas)

Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad valdančiąją daugumą formuojantiems socialdemokratams įvardijo, jog Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušra“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.

REKLAMA
1

„Pageidavimas yra vienas – mes įvardijome, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje yra mums didelė problema“, – po derybinių grupių susitikimo žurnalistams sakė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pakalbėjome apie tai, jeigu dirbtume toliau, ką reikėtų tobulinti. Išsakėme savo pozicijas, išklausėme parterių ir dabar tiesiog laukiame kolegų socialdemokratų (...) – jeigu sprendimas bus siūlyti mums dalyvauti koalicijoje kokiame nors formate, mes toliau tą svarstysime savo partijos valdymo organuose“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, kodėl demokratai nemato „aušriečių“ vienoje koalicijoje, S. Skvernelis tikino nenorįs kartotis ir priminti visų atvejų, kai partijos atstovai turėjo teisinių problemų, griovė pasitikėjimą valstybe.

REKLAMA

Vis tik S. Skvernelis patikino – jeigu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) siūlys išlaikyti tokią pat koalicijos sudėtį, „Vardan Lietuvos“ svarstys tokį pasiūlymą.

„Kol kas tikrai norime, kad kolegos socialdemokratai gal ir daugiau kalbėsis su kuo. Pakalbės, suformuos savo pozicijas tada mums tą pasiūlymą pasakys. Ir mes jį svarstysime“, – dėstė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Mums tinka Aurelijus Veryga“

Dar prieš susitikimą su socialdemokratais, S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių LVŽS vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Man pasikeitė esminis dalykas – „valstiečių“ partija atriboja verslą nuo politikos. Ir problema buvo ne asmenybės, o problema buvo tai, kad buvo partijos pirmininkas suaugęs su verslu ir tie verslo interesai visada kirtosi“, – kalbėjo S. Skvernelis, omenyje turėdamas buvusį „valstiečių“ pirmininką Ramūną Karbauskį.

REKLAMA

„Mums tinka Aurelijus Veryga ir mes tikrai matome galimybę darbuotis. Bet čia ne nuo mūsų priklauso – jeigu tokį matymą turės kolegos socialdemokratai, jie tą pasiūlymą mums pateiks“, – pažymėjo jis.

ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

REKLAMA

Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.

Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Saulius Skvernelis sako teigiamai vertinantis LSDP norą kalbėtis su „valstiečiais“ dėl koalicijos (5)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)
Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“ (42)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“ (155)
Remigijus Žemaitaitis ir Gintautas Paluckas (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis apie Skvernelio ultimatumą dėl Palucko: „Baigsis paukščio skrydis politikoje“ (265)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų