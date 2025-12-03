Iš Kauno kalėjimo – naujausia žinia dėl Eligijaus Masiulio

Komisija E. Masiulio paleidimą į laisvę svarstė pirmą kartą ir nuteistajam ji buvo palanki.
Ji atkreipė dėmesį, kad ekspolitikas buvo nuteistas pirmą kartą ir jau atliko dvejus metus bausmės iš nuosprendžiu paskirtų pusšeštų metų.
„Asmuo savo kaltę pripažino ne iš karto, nagrinėjant bylą ją neigė. Nusikaltimas padarytas prieš valstybės tarnybą, suteiktu Lietuvos piliečių pasitikėjimu, už materialinę naudą tenkinti ne visuomenės, o stambaus verslo interesus. Asmuo bausmės vykdymo metu buvo perkeltas į lengvąją grupę, laikosi taisyklių, laisvės atėmimo vietoje vykdo individualią veiklą (viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla), savanoriauja „Maisto banke“, po lygtinio paleidimo turėtų gyvenamąją vietą ir darbą“, – sako komisija.
Ji mano, kad nuteistajam lengviau bus adaptuotis visuomenėje, jeigu jis toliau bausmę atliks neizoliuotas, o prižiūrimas probacijos tarnybos.
Tačiau su šiuo sprendimu nesutinka prokuratūra ir pateikė skundą Kauno apylinkės teismui. Jis prašo teismo netvirtinti komisijos nutarimo.
„Prokuroro nuomone, nuteistajam nustatyti kriminogeniniai veiksniai ir tai, kad E. Masiulis, jau būdamas subrendęs ir užimdamas įtakingas pareigas, siekdamas naudos sau ir savo partijai, kyšininkavo, piktnaudžiavo, už materialinę naudą tenkino ne visuomenės, o stambaus verslo interesus. Nuteistojo pataisos procesas turi būti tęsiamas įkalinimo įstaigoje“, – mano prokuratūra.
Ar paleisti E. Masiulį į laisvę anksčiau, teismas spręs gruodžio 22 dieną. Procesas vyks rašytinio proceso tvarka.
ELTA antradienį pranešė, kad išeiti į laisvę anksčiau laiko mėgina ir kitas „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteistas ir jau dvejus metus laisvės atėmimo bausmę atliekantis buvęs Seimo narys Vytautas Gapšys. Dėl jo paleidimo taip pat spręs Kauno apylinkės teismas.
E. Masiulis nuteistas už tai, kad paėmė kyšį iš taip pat byloje kaltu pripažinto verslininko MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už veikimą „MG Baltic“ interesais. Kyšio suma teismas pripažino daugiau nei 240 tūkst. eurų, šie pinigai įsiteisėjus nuosprendžiui buvo konfiskuoti iš E. Masiulio.
Bylos duomenimis, didelę sumą pinigų R. Kurlianskis E. Masiuliui perdavė 2016 metų gegužės 10 dieną automobilyje, stovėjimo aikštelėje prie Seimo, pinigai buvo paslėpti alkoholio dėžutės butelyje. Vėliau per kratą politiko namuose buvo rasta daugiau grynųjų pinigų.
E. Masiulis, kuriam dabar yra 51-eri metai, 1997–1998 m., 2000–2002 m. buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.
1998–2000 m. – Klaipėdos miesto mero Eugenijaus Gentvilo patarėjas.
2004–2008 m, 2008–2012 m. bei 2012–2016 m. buvo išrinktas Seimo nariu. 2008 m. ėjo susisiekimo ministro pareigas, tais pačiais metais buvo išrinktas Liberalų sąjūdžio pirmininku.
