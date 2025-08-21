Inga Ruginienė Seime po klausimų lavinos: „Nebijau”

Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją:
I. Ruginienė, paklausta, ar ji nebijo kandidatuoti į premjerus, ši atsakė, kad nebijo.
„Nebijau, nes čia kitaip nestovėčiau“, – teigė ji.
Pasak socialdemokratės, šiuo metu svarbu užtikrinti ne tik sklandų valstybės institucijų veikimą, bet ir stiprinti visuomenės solidarumą, skatinti žmonių pasitikėjimą vienas kitu.
„Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad Vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti“, – sakė I. Ruginienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministres pareigas šiuo metu einanti politikė pabrėžė, kad toliau investuojant į gynybą, stiprinant viešąsias paslaugas, kovojant prieš skurdą ir nelygybę, remiant jaunas šeimas, pagyvenusius žmones bus užtikrinamas socialinis ir išorinių sienų saugumas.
Anot kandidatės, didžiausią dėmesį jos vadovaujamas Ministrų kabinetas skirtų šalies saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
I. Ruginienės teigimu, neseniai į šalies teritoriją įskridę du dronai rodo, jog gyvenant grėsmingoje kaimynystėje itin svarbu užtikrinti oro erdvės saugumą, taip pat dar efektyviau naudoti gynybos lėšas bei toliau aktyviai remti prieš Rusijos agresiją kovojančią Ukrainą.
Savo ruožtu stiprinant šalies ekonomiką, kaip pagrindinį darbą politikė išskyrė subalansuoto biudžeto priėmimą Seimo rudens sesijoje. Socialdemokratė pastebėjo, jog valstybės fiskalinis pajėgumas gerokai išaugęs, o tai sudaro manevro laisvę kitų metų biudžete.
Be kita ko, I. Ruginienė savo prisistatymo kalboje žadėjo dėmesį socialiai jautrioms visuomenės grupėms, savivaldybėms, šeimoms bei darbuotojams.
„Mūsų užduotis aiški: tęsiant pradėtus darbus apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės ir vidaus grėsmių, stiprinti Lietuvos ekonomiką, gerinti investicinę aplinką, kurti socialiai saugią Lietuvą kiekvienam, o ypač pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams, šeimoms ir bendruomenėms“, – kalbėjo kandidatė į premjeres.
Prezidentas teikė Ruginienės kandidatūrą į premjerus
„Teikiu Ingos Ruginienės kandidatūrą į ministrės pirmininkės pareigas“, – ketvirtadienį plenarinių posėdžių salėje kalbėjo G. Nausėda.
„Patirtis, sukaupta vadovaujant profesinėms sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams Trišalėje taryboje, leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadovei ir konstruktyviai bei kompromisų ieškančiai derybininkei.
Šios kandidatės savybės padėjo per trumpą laiką įgyvendinti tokią sudėtingą reformą kaip antrosios pensijų pakopos pakeitimai. Tikiuosi, kad tie patys kompromiso paieškos ir telkimo principai, siekis mažinti atskirtį visuomenėje išliks ir ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės veiklos ašimi“, – akcentavo prezidentas.
Pasak šalies vadovo, naujosios Vyriausybės vadovės lauks daug iššūkių.
„Naujosios ministrės pirmininkės lauks didžiuliai iššūkiai. Geopolitinė situacija ir toliau išlieka sudėtinga, todėl būsimoji Vyriausybė turės toliau stiprinti mūsų ginkluotąsias pajėgas ir užtikrinti valstybės saugumą bei atsparumą“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Lietuva privalo tęsti pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) tarybai. Laukia didelė atsakomybė, o kartu ir galimybė pasinaudoti šia proga ir prisidėti prie sprendimų, keičiančių mūsų šalį, Europą ir pasaulį“, – pabrėžė jis.
Tuo metu kalbėdamas apie būsimos Vyriausybės prioritetus, prezidentas akcentavo dėmesį ekonomikos augimui, valstybės išoriniam saugumui, atskirties mažinimui.
„Lietuvos išorinis saugumas – neatskiriamas nuo stabilumo šalies viduje. Po įtemptos politinės vasaros, dvidešimtoji Vyriausybė ir, pirmiausia, jos vadovė, turės užtikrinti stabilią Lietuvos institucijų veiklą bei darbų tęstinumą“, – dėstė G. Nausėda.
„Ekonomikos augimas, skatinant verslo našumą, skurdo ir regioninių atskirčių mažinimas, tvarus tolesnis pensijų didinimas, regioninės politikos ir investicijų koordinavimas, socialinių, sveikatos, švietimo, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumo tolygumo užtikrinimas, energetinė valstybės nepriklausomybė, kritinės ir susisiekimo infrastruktūros saugumo užtikrinimas. Tai tik keletas darbų, kurie turės būti įgyvendinti Lietuvos ir jos žmonių labui“, – pabrėžė prezidentas.
Prezidentas pasirašė dekretą
Kaip skelbta, praėjusį ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
