Inga Ruginienė: dar sankcijų baltarusiškoms trąšoms būsime nepalenkiami

„Jeigu mes toliau neisime ir nespausime dėl sankcijų bei griežto požiūrio į agresorę, tai bus prastai. Gali būti, kad Jungtinės Valstijos spaus, bet aš manau, kad mes čia nepalenkiami“, – interviu BNS penktadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo po to, kai Baltarusijai ketvirtadienį paleidus 52 politinius kalinius, JAV netrukus pranešė apie sankcijų baltarusių oro bendrovei „Belavia“ nutraukimą.
Tai paskatino diskusijas, jog Vašingtonas gali spausti Lietuvą, be kita ko, atnaujinti baltarusiškų trąšų eksporto tranzitą per Klaipėdos uostą.
„Belaruskalij“ prekių tranzitas per Lietuvą į Klaipėdos uostą nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
I. Ruginienė tikino nesutinkanti, jog sankcijas Rusijai ir Baltarusijai reikėtų švelninti.
„Kaip tik galvoju, kad sankcijų paketas tiktai turi griežtėti ir mes dar daugiau turime daryti“, – kalbėjo paskirtoji ministrė pirmininkė.
Ji išsakė lūkestį, jog šalies diplomatinis korpusas dirba, įtikinant partnerius, kad sankcijų paketas turi likti ir griežtėti.
Tiesa, paklausta, ar sankcijų švelninimas galėtų būti diskusijų objektų derantis dėl tolimesnio JAV karių buvimo Lietuvoje, o gal net jų skaičiaus didinimo, premjerė sakė, kad apie tai „tikrai galima būtų kalbėti“.
Kiek anksčiau penktadienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog diskusijų apie galimą sankcijų Baltarusijai peržiūrėjimą nevyksta ir pabrėžė, kad nepaisant dalies politinių kalinių paleidimo, ir Europos Sąjungos, ir nacionalinės Lietuvos sankcijos Minsko režimui lieka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!