Ilgąjį savaitgalį lietuviai praleido audringai – tapo pareigūnų ir medikų galvos skausmu

Išsijuosę dirbo ir gydytojai. Greitųjų automobiliai į vienos sostinės ligoninių priėmimo skyrių vežė apsinuodijusius maistu ir alkoholiu, o taip pat susitraumavusius – dažnai padauginus to paties alkoholio.

Per Velykas pareigūnai rengė daugybę reidų – tikrino vairuotojų blaivumą. Kai kurių tautiečių noras vairuoti išgėrus vis dar nugali kitų ir savo paties saugumo svarbą. Per 3 dienas Lietuvoje pareigūnai sučiupo per 150 girtų vairuotojų.

„Vienas žmogus per Velykų laikotarpį žuvo. Iš viso yra 23 įskaitiniai eismo įvykiai, juose buvo sužaloti 27 žmonės. 4 eismo įvykiai įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. 50 vairuotojų girtumas didesnis nei 1,5 promilės“, – skaudžią statistiką pateikė policijos atstovas Ramūnas Matonis.

Ne vien girti vairuotojai keliuose kliuvo policijai per Velykas. Įvyko ir motociklininko gaudynės. Pro pareigūnus jis praskriejo beveik 170 kilometrų per valandą greičiu. Reikalavimų sustoti motociklininkas nepaisė ir greitį padidino iki 250 kilometrų per valandą.

26-erių pažeidėjui gresia ne tik bauda, bet ir vairavimo teisių atėmimas bei motociklo konfiskavimas.

Smurto artimoje aplinkoje patrigubėjo

O be kelių, bėdų per šventes užteko ir namuose, švenčiant prie patiekalais nuklotų stalų.

Kadangi dažnas stalas neapsieina be alkoholio, besaikis jo vartojimas dažnu atveju virsta agresija ir muštynėmis.

„Palyginus su paprastomis dienomis, smurto proveržių buvo ženkliai daugiau nei įprastomis dienomis“, – teigė R. Matonis.

Štai pirmąją Velykų dieną – sekmadienį – pareigūnai vyko į 200 iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje, o antrą –į beveik į 300. Tai dvigubai ir trigubai daugiau iškvietimų, nei jų būna įprastomis dienomis.

„Pirmomis švenčių dienomis žmonės dar tik važiuoja kažkur pas artimuosius ir pradeda vartoti alkoholį. Antrą, trečią dieną tas besaiki vartojimas tęsiasi ir, kaip rodo praktika ir statistika, neblaiviame stovyje yra daromi įvairūs nusikaltimai“, – sakė R. Matonis.

Sunegalavimai – dėl alkoholio

Darbo netrūko ir medikams. Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios medicinos gydytojas Andrius Černauskas sako, kad priėmimo skyriuose šventinėmis dienomis jie sulaukdavo vidutiniškai 250 pacientų.

„Daugiau pacientų kreipėsi, kurie daugiau valgė riebaus maisto, sunkaus, be pertraukų. <...> Dažniausiai pilvo skausmai, viduriavimas“, – sakė gydytojas.

Esą švenčių dienomis žmonės daug dažniau sunegaluoja dėl priežasčių, susijusių su nesaikingu alkoholio vartojimu.

„Griuvimai, kritimai, aplink akis žaizdos, mėlynės. Tada reikia patikrinti, ar nėra smegenų traumų. Na, ir muštynės“, – pasakojo A. Černauskas.

Vis tik, gydytojas sako, kad tendencija yra gerėjanti, ir prisidarančių bėdų dėl besaikio alkoholio vartojimo ir persivalgymų kasmet nuosaikiai mažėja. Tad esą po truputį mokomės švęsti atsakingiau.

