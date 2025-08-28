Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į SADM ministres siūloma Jūratė Zailskienė teigia didelį dėmesį teiksianti būsto prieinamumui

2025-08-28 20:34 / šaltinis: BNS
2025-08-28 20:34

Socialdemokratų į socialines apsaugos ir darbo ministres teikiama Jūratė Zailskienė sako, kad tarp svarbiausių prioritetų matytų būsto jaunoms šeimoms prieinamumo didinimą. 

SADM (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Prioritetų yra nemažai. Bet kalbant apie pačius svarbiausius – tai būstas jaunoms šeimoms, kad jaunos šeimos sugebėtų juos įsigyti ir valstybė galėtų kažkiek prisidėti“, – BNS ketvirtadienį sakė socialdemokratė. 

„Jaunoms šeimoms įsigyti būstą yra sudėtinga visoje Europoje ir, manau, kad čia gali būti bendras su Europos Sąjunga sprendimų ieškojimas“, – pridūrė J. Zailskienė. 

Ji taip pat akcentavo dėmesį skirsianti vyresnio amžiaus gyventojų didesnėms galimybėms įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. 

„Žinoma, tarp prioritetų – pažeidžiami žmonės, kad jaustų valstybės rūpestį. (...) Taip pat yra labai svarbu vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą, kad jie jaustųsi oriai. Galėtų tinkamai dirbti, ko sulaukia pensijinio amžiaus, o vėliau – savanoriauti, jaustųsi reikalingi visuomenei“, – sakė kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres. 

Anot J. Zailskienės, sukaupta politinė patirtis Prienų rajono savivaldybėje, Seime leis jai tinkamai atlikti ministrės pareigas. 

„Aš savivaldoje dirbau 10 metų, dirbau mero patarėja, keturis metus administracijos direktore, kur viena iš kuruojamų sričių buvo socialinė politika ir tikrai skyriau tam didžiulį dėmesį. (...) Manau, tikrai turiu ir sugebėjimų, ir noro dirbti“, – sakė politikė. 

J. Zailskienė šiuo metu Seime eina Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas. Prieš tai nuo 2019 iki 2020 metais dirbo Prienų rajono administracijos direktore, o nuo 2015 metų – mero patarėja. 

Šiuo metu ministerijai vadovauja socialdemokratė Inga Ruginienė, kuri antradienį paskirta naująja Vyriausybės vadove. 

Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.

Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.

