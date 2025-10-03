Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į kultūros protestą jungiasi MO muziejus ir šokio teatro mokykla „Low Air“

2025-10-03 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 08:28

MO muziejus kartu su Vilniaus miesto šokio teatru ir mokykla „Low Air“ penktadienį pranešė prisijungiantys prie kultūros bendruomenės sekmadienį rengiamo įspėjamojo streiko.

3-oji Kultūros bendruomenės asamblėja. ELTA / Dainius Labutis

Sekmadienio rytą šios įstaigos šalia MO muziejau kvies esamai politinei situacijai nepritariančią visuomenę kartu atlikti pasikartojantį nepritarimo judesio gestą.

„Ant lauke esančių MO muziejaus laiptų savo kūnais pakartosime vertybinę poziciją, kurios garsiai ir tvirtai laikomės mūsų šalies ateičiai grėsmingomis dienomis: „Nemuno aušra“ negali valdyti Kultūros ministerijos. Mums tai gyvybiškai svarbu, todėl mūsų bus daug: MO muziejaus komanda, gidai, edukatoriai, savanoriai, menininkai, palaikytojai ir draugai, „Low Air“ šokėjai ir šokio bendruomenė. Į bendrą judesį kviečiame ne tik kultūros bendruomenę palaikančius, bet ir visus, kam rūpi Lietuvos ateitis“, – pranešime teigė MO muziejaus atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną visose MO muziejaus erdvėse taip pat skambės M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ – kultūros bendruomenės himnas ir įspėjamoji sirena, lankytojai bus kviečiami pasirašyti Kultūros bendruomenės peticiją.

Ketvirtadienį savo palaikymą kultūros bendruomenei taip pat išreiškė Lietuvos kino festivaliai, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO), Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstovai, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“.

Įspėjamojo streiko dieną Lietuvos kino festivaliai pranešė surengsiantys „Streiko kiną“, LVSO koncertų salėje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliks Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“.

Savo ruožtu Valdovų rūmai paskelbė, kad šią dieną muziejuje specialiai įspėjamajam streikui bus surengta nemokama paskaita „Kaip sunaikinamos valstybės: Abiejų Tautų Respublikos atvejis“. Kaip ir LVSO koncertų salėje, čia skambės M. K. Čiurlionio kūrinys „Jūra“.  Vakare protesto dieną pratęs akcija „Be kultūros – tamsa“. 

„ArtVilnius“, solidarizuodamasis su Lietuvos kultūros atstovais, sekmadienį surengs pilietinę akciją, kurios metu kvies visuomenę sustingti 30 sekundžių stabtelti ir sustingti.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

