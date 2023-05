Gegužės 12 dieną orai iškrėtė pokštą: „Su kaliošais bridau per pusnis pažiūrėti, ar kas gyvas beliko“

„Lygiai prieš 3 metus, 2020 m. gegužės 12 d. rytas Pietų Lietuvoje atrodė štai taip. Nors dar gegužės 11 d. pietrytiniuose rajonuose buvo sušilę iki 21–25 laipsnių“, – primena orų entuziastai.

Įspūdingą vaizdą užfiksavusi Sigita Arčikauskienė pasakoja: „Pamenu, kaip su kaliošais bridau per pusnis iki šiltnamio, pažiūrėti, ar kas gyvas beliko, labai pykau, tik nežinau ant ko, už nulaužtas tulpes ir kitus augalus, be to gelbėdama alyvą sulaužiau grėblį, tada dar labiau supykau.“

Nors šiandien apie sniegą nepranešama, gamta gali iškrėsti visko. Žinomas sinoptikas Arūnas Bukantis atskleidė, kokių orų galima tikėtis sartimiausiu metu.