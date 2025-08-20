Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras Vilniuje: miškelyje degė padangos

2025-08-20 14:33 / šaltinis: BNS
2025-08-20 14:33

Miškelyje Vilniaus Pašilaičių rajone degė padangos, jos užgesintos, BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Ugniagesys gelbėtojas. ELTA / Dainius Labutis

Miškelyje Vilniaus Pašilaičių rajone degė padangos, jos užgesintos, BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

0

Apie kylančius juodus dūmus ugniagesiams pranešta 12.29 valandą. Gaisras po valandos gesinimo, apie 13.19 valandą, buvo likviduotas.

„Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi automobilių cisternos. 25 kvadratinių metrų plote degė padangos“, – BNS teigė departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

„Gaisro priežastys nežinomos, įvykis bus tiriamas“, – pridūrė ji.

