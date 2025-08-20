Gaisras Vilniuje: miškelyje degė padangos

Apie kylančius juodus dūmus ugniagesiams pranešta 12.29 valandą. Gaisras po valandos gesinimo, apie 13.19 valandą, buvo likviduotas.
„Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi automobilių cisternos. 25 kvadratinių metrų plote degė padangos“, – BNS teigė departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
„Gaisro priežastys nežinomos, įvykis bus tiriamas“, – pridūrė ji.
