Frederikas Jansonas: derybas dėl koalicijos vykdo partijos, dalis ministrų dirba prastokai

„Kalbant apie atskirus ministrus, yra tie, kurių veikimas ar rezultatai atrodo geresni, yra tie, kurių (rezultatai – BNS) atrodo blogesni. Tai visa tai, vėlgi, formuojant iš naujo Vyriausybę, galima taisyti“, – Žinių radijui antradienį sakė prezidento patarėjas.
„Palaukime kokias tris, keturias savaites, bus naujas ministrų kabinetas ir bus, manau, labai akivaizdu, kurių rezultatai netenkino“, – pridūrė jis.
Patarėjas teigė, kad kandidatų į ministrus pokalbiai su šalies vadovu vyks „nuo nulio“.
„Vyriausybės sudarymas vyksta nuo nulio, ar tai ministrai, kurie jau ėjo pareigas, ar nauji kandidatai, visus vertinsim nuo nulio, prezidentas kviesis pokalbiams, aiškinsis, ką jie planuoja daryti“, – sakė F. Jansonas.
„Tiek apie poną Mockų, tiek pastaroji aplinkos ministro kelionė į Prancūzijos Polineziją kelia daugybę klausimų ir suprantu, kad pirmiausia tiek premjerė – ar kas bebūtų premjeras, kai bus patvirtintas – turbūt kels klausimus savo ministrų kabinetui. Permainų ministrų kabinete neišvengiamai bus ir turbūt pakankamai nemažai, sakyčiau“, – pridūrė patarėjas.
Kalbėdamas apie derybas dėl koalicijos, jis tvirtino, kad tai – partijų, o ne Prezidentūros ar atskirų Seimo narių reikalas.
„Kamuoliukas yra partijų rankose, yra demokratinė sistema, yra partijos, kurios laimi rinkimus, už kurias pasisako žmonės ir jos pirmiausia formuoja, dėliojasi vienokias ar kitokias galimybes ir koalicijas“, – sakė F. Jansonas.
„Matyt, tas pastebėjimas, kad „Nemuno aušra“ prieš devynis mėnesius atrodė baisesnė, negu iš tikrųjų yra, arba kitas variantas, kad buvimas valdžioje arba politikoje sušukuoja net ir labiausiai pasišiaušusias partijas, jis egzistuoja. Tai jei vertinti tai, kas buvo per devynis mėnesius, kažko tai vau blogo ir griaunančio kokius nors pamatus „Nemuno aušra“ nėra padariusi“, – teigė jis.
F. Jansono teigimu, svarbiausia tai, kad koalicija būtų darbinga ir veiksminga.
„Derybos vyksta ir jos, suprantu, koalicinės pakankamai sudėtingos, ant stalo didesni pasirinkimai, apie daugiau partijų, patys socialdemokratai kalba apie pokalbius ir su valstiečiais ir galbūt kitais partneriais“, – teigė patarėjas.
BNS skelbė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiai antradienį ketina aptarti tolesnį bendrą darbą valdančiojoje koalicijoje.
