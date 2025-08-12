Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: JAV ir Rusijos lyderių būsimasis susitikimas kelia nerimą

2025-08-12 08:54 / šaltinis: BNS
2025-08-12 08:54

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad būsimasis Jungtinių Valstijų ir Rusijos lyderių susitikimas Aliaskoje dėl Ukrainos kelia nerimą.

Frederikas Jansonas Matas Baranauskas/Fotodiena

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad būsimasis Jungtinių Valstijų ir Rusijos lyderių susitikimas Aliaskoje dėl Ukrainos kelia nerimą.

3

„Tas susitikimas Aliaskoje iš tiesų kelia nerimą“, – Žinių radijui antradienį sakė F. Jansonas.

Ukrainos rėmėjai nuogąstauja, kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), žūtbūt siekdamas susitarti dėl paliaubų, gali nusileisti Rusijos vadovo teritorinėms pretenzijoms į dalį Ukrainos žemių.

Su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pirmadienį telefonu kalbėjęs Gitanas Nausėda užtikrino Lietuvos paramą teritoriniam šalies vientisumui, pranešė Prezidentūra.

Penktadienį Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 metų, o derybos kol kas planuojamos be V. Zelenskio.

Pasak F. Jansono, jeigu susitikimas iš tikrųjų bus dvišalis, jis akivaizdžiai kels sąsajų su praeities suokalbiais, kai teritorijos pasidalinamos be valstybių žinios.

„Jeigu Ukraina dalyvaus tuose, tuose pokalbiuose, reiškia, yra tikimybė, kad bus kažkas pasiekta, gali būti kažkas pasiekta objektyvaus ir naudingo taikai ir pasauliui“, – teigė prezidento patarėjas.

„Jeigu bus dvišaliai susitikimai, tai taip, tai bus susitarimai už nugarų“, – pridūrė jis.

Europos lyderiai dar savaitgalį išplatino pareiškimus, kuriais ragino į derybas įtraukti Ukrainą ir ES, jas rengti tik esant paliauboms, atmetė bet kokius galimus Ukrainos teritorijos praradimus.

Pasak europiečių, teritorijų mainai turėtų būti Ukrainos sprendimas, ne paliaubų sąlyga.

