  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: be emocinio šleifo, nėra priežasties, dėl kurios koalicija negalėtų dirbti dabartine sudėtimi

2025-08-12 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 08:46

Nós pavasario sesijos metu kilo nemažai kivirčų tarp koalicijos partnerių, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas pabrėžia, kad Prezidentūra vertina ne apsižodžiavimus, o realius darbus. Todėl, socialdemokratams dėliojant galimą koaliciją, jis atkreipia dėmesį, kad dabartinė valdančioji dauguma yra pakankamai produktyvi. Šalies vadovui Gitanui Nausėdai dar pernai pareiškus, kad į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą" buvo klaida, patarėjas tikina, kad be emocinio šleifo nėra daugiau priežasčių, kodėl koalicija negalėtų dirbti dabartinėje sudėtyje. 

Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)

Nors pavasario sesijos metu kilo nemažai kivirčų tarp koalicijos partnerių, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas pabrėžia, kad Prezidentūra vertina ne apsižodžiavimus, o realius darbus. Todėl, socialdemokratams dėliojant galimą koaliciją, jis atkreipia dėmesį, kad dabartinė valdančioji dauguma yra pakankamai produktyvi. Šalies vadovui Gitanui Nausėdai dar pernai pareiškus, kad į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ buvo klaida, patarėjas tikina, kad be emocinio šleifo nėra daugiau priežasčių, kodėl koalicija negalėtų dirbti dabartinėje sudėtyje. 

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ji yra pakankamai skaitlinga. Vertiname ne pokalbius, ne apsižodžiavimus, o darbus. Šiuo atveju, darbų per tą pirmąją sesiją Seime ir per tas reformas ar pokyčius, kurie įvyko – padaryta pakankamai daug. Koalicija geba susitelkti ir priimti sprendimus“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas. 

„Nėra priežasties, be emocinio šleifo (…), dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra. Tačiau, jei emocinis krūvis yra per didelis, be abejo, partijos yra laisvos ieškoti kitų variantų ir kitų dėlionių“, – akcentavo jis.

Visgi, pasak patarėjo, koalicijos partneriai turėtų apsispręsti, ar jie nori tęsti darbą kartu.

„Trys partijos, tai visada yra, perkeltine prasme kalbant, meilės trikampiai koalicijos viduje. Jeigu į vieną kažkas žiūri meiliau, kitas jaučiasi atstumtas. Tų dramų buvo ir bus. Prikalbėta pakankamai daug, įsižeidimų, suprantu, irgi yra pakankamai daug“, – kalbėjo F. Jansonas.

„Turbūt yra laikas mėtyti akmenis, yra laikas rinkti juos ir bandyti kažką statyti. Šiuo atveju, tas laikas yra šiandien. Šiandien yra socialdemokratų pokalbis su „Vardan Lietuvos“. Tikiuosi, kad po to pokalbio bus kur kas aiškiau ir visiems paprasčiau žiūrėti į galimus variantus. Arba yra noras dirbti, arba jo nėra“, – dėstė jis. 

ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiks su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.

Laikinai socdemams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.

Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.

Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Kaip prezidentūra tikrins kandidatus į premjerus? Jansonas: spintoje pamirštą „šlaunikaulį“ jie turėtų susirasti patys (69)
Protestas „Prezidente, kur Jūsų stuburas?“ Žygimantas Gedvila/ELTA
Daukanto aikštėje įvyko protestas: dalyviai klausė prezidento, kur jo stuburas (55)

2025-08-12 09:05
Kadangi prezidentas palaimino tokią koaliciją, tai ji yra labai gera.
Atsakyti
o ką priėmė? jums tik buldozeris rūpi
o ką priėmė? jums tik buldozeris rūpi
2025-08-12 09:20
Mokesčius,kai buldozeriu pervarė,ir ponams išėjo į naudą,pensijų fondus-sugriauti proto nereikia. ir įdomu,kur dingo KT nustatytas antisemito ,kaip klaidos,vertinimas,jis juk teisiamas,teismai bus, nebalsavima suž neliečiamybės panaikinimą Dūdėnui-irgi dingo?laiškai apie prezidentą Muskui-irgi dingo,čia jums,Jansonai,emocinis fonas tik,tada jūs labai labai įtartinos savigarbos,orumo ir pagarbos valstybei žmogus.
Atsakyti
