  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas sako, kad Nausėda neaiškins Grunskienei, kaip dirbti: norėtųsi, kad žmonės pagaliau nustotų krūpčioti

2025-08-11 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 10:28

Opozicinėms jėgoms kritikuojant pirmadienį vyksiantį prezidento susitikimą su generaline prokurore Nida Grunskiene, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako – pokalbio metu Gitanas Nausėda neketina aiškinti prokurorei, kaip jai reikia dirbti. Patarėjas priduria – norėtųsi, kad įtariai į susitikimą žvelgiantieji „nustotų krūpčioti“.

F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Opozicinėms jėgoms kritikuojant pirmadienį vyksiantį prezidento susitikimą su generaline prokurore Nida Grunskiene, šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako – pokalbio metu Gitanas Nausėda neketina aiškinti prokurorei, kaip jai reikia dirbti. Patarėjas priduria – norėtųsi, kad įtariai į susitikimą žvelgiantieji „nustotų krūpčioti".

8

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norėtųsi, kad žmonės pagaliau nustotų krūpčioti. Susitikimo metu prezidentas ruošiasi išklausyti generalinės prokurorės, o ne aiškinti jai, kaip reikia dirbti. Bet kai kurių politikų gyvenimiška patirtis, matyt, neleidžia to suprasti“, – komentare Eltai teigė F. Jansonas.

Kritiškai apie pirmadienį suplanuotą G. Nausėdos ir N. Grunskienės susitikimą, kurio metu šalies vadovas ketina aptarti pastarojo meto rezonansinių tyrimų eigą, socialiniuose tinkluose pasisakė Laisvės partijos deleguotas europarlamentaras, buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Dainius Žalimas. Jis kėlė klausimą, ar Prezidentūra nesikėsina į prokuratūros nepriklausomumą.

„Ką gi kitą reiškia toks neviešas „rezonansinių bylų“ aptarimas su generaline prokurore, jei ne galimybę prezidentui kontroliuoti jos darbą ir duoti nurodymus?“ – retorinį klausimą socialiniame tinkle „Facebook“ kėlė jis.

„O dar įsivaizduokime situaciją, jei prireiktų tirti nusikalstamą veiką, kurioje kaip nors tiesiogiai ar netiesiogiai būtų įsipainiojęs prezidentas ar artimiausia jo aplinka. Kas po tokių susitikimų galėtų patikėti tokio tyrimo nešališkumu ir nepriklausomumu?“ – tęsė jis.

Kritikos negailėjo ir opozicinės konservatorių frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė, akcentuodamas, kad, jo vertinimu, tai „konstituciškai ydingas susitikimas ir blogas precedentas“.

„Konstitucijos 118 straipsnis numato, kad Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo. Bet generalinė prokurorė apie tyrimus iškviesta klausytis prezidento ir tai kelia rimtų konstitucinio nepriklausomumo, nesikišimo į vykdomus tyrimus klausimų“, – „Facebook“ rašė Seimo narys, pridurdamas, kad tikisi, jog generalinė prokurorė bus principinga ir prezidentui „vietoj tyrimų aptarimo cituos Konstituciją ir 11 Prokuratūros įstatymo straipsnį“.

TAUTA
TAUTA
2025-08-11 11:08
Į teisėsaugą LAT nuteistų už pinigų plovimą, sukčiavimą, korupciją gaujų koalicija vadovaujama G . LANDSBERGIO - STEPUKONIO, ŠIMONYTES, VRM BILOTAITES, KASČIŪNO, NAVICKIENĖS FOXPAY, ČMILYTES susodino savus, patikimus sėbrus. Į KT įkišo ilgametį konservatorių ŠEDBARĄ . LAT Nuteistos , korumpuotos LIBERALŲ SĄJŪDŽIO gaujos vadeiva, KGB dukra ČMILYTE asmeniškai teikė į KT GUTAUSKĄ ( seimo posėdžio video)??? Tokį teismą Europos Komisija įvardija politizuotu,kaip pas ruso fašistus. Kol neatsikratim nuteistų korumpuotų gaujų sėbrų teisėsaugoje, tol skesim korupcijoje
