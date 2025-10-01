Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar tikrai kultūros ministras skaldo ir rūšiuoja Lietuvą – kas toliau?

2025-10-01 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 13:57

Kultūros bendruomenei grasinant streikais ir vis garsiau kritikuojant prezidentą Gitaną Nausėdą, šis bando raminti šalyje kylančias aistras. Į Prezidentūrą jis pasikvietė 13 kultūros bendruomenės atstovų – dalį tų, kurie organizuoja protestus ir streikus, bei dalį tų, kurie garsiai neprotestuoja. O Remigijus Žemaitaitis bando įrodyti, kad dalis kultūros žmonių palaiko ir jo partiją, ir jo paskirtą kultūros ministrą.

Kultūros bendruomenei grasinant streikais ir vis garsiau kritikuojant prezidentą Gitaną Nausėdą, šis bando raminti šalyje kylančias aistras. Į Prezidentūrą jis pasikvietė 13 kultūros bendruomenės atstovų – dalį tų, kurie organizuoja protestus ir streikus, bei dalį tų, kurie garsiai neprotestuoja. O Remigijus Žemaitaitis bando įrodyti, kad dalis kultūros žmonių palaiko ir jo partiją, ir jo paskirtą kultūros ministrą.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, ar kultūros ministras skaldo Lietuvą ir ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja kultūros bendruomenės atstovė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų