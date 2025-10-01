DIENOS PJŪVIS. Ar tikrai kultūros ministras skaldo ir rūšiuoja Lietuvą – kas toliau?

Apie tai, ar kultūros ministras skaldo Lietuvą ir ko galime tikėtis toliau, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja kultūros bendruomenės atstovė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!