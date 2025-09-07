Didžiulė avarija Šilalės rajone: nukentėjo net 5 žmonės

Apie 18.05 val., 248-ame kelio kilometre, automobilis „Audi A3“, vairuojamas neblaivaus (1,63 prom.) vyro, gim. 1990 m., atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo vyras, gim. 1965 m.
Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto. Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris, gim. 1991 m., berniukas, gim. 2016 m., ir moteris, gim. 1994 m., kurie gydomi ambulatoriškai.
Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) ir keleivė, gim. 1958 m., kuri paguldyta į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!