Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didžiulė avarija Šilalės rajone: nukentėjo net 5 žmonės

2025-09-07 09:28 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 09:28

Šeštadienį Šilalės rajone, magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė didžiulę avariją, nuo kurios nukentėjo 5 žmonės, skelbia Tauragės vyriausiasis policijos komisariatas.

Greitoji BNS Foto

Šeštadienį Šilalės rajone, magistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė didžiulę avariją, nuo kurios nukentėjo 5 žmonės, skelbia Tauragės vyriausiasis policijos komisariatas.

REKLAMA
1

Apie 18.05 val., 248-ame kelio kilometre, automobilis „Audi A3“, vairuojamas neblaivaus (1,63 prom.) vyro, gim. 1990 m., atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „VW Tiguan“, kurį vairavo vyras, gim. 1965 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto. Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Audi A3“ vairuotojas ir keleiviai: moteris, gim. 1991 m., berniukas, gim. 2016 m., ir moteris, gim. 1994 m., kurie gydomi ambulatoriškai.

Taip pat sužaloti automobilio „VW Tiguan“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) ir keleivė, gim. 1958 m., kuri paguldyta į ligoninę.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Utenos rajone „Audi“ rėžėsi į kitą automobilį, žuvo žmogus (4)
Policija. BNS Foto
Klaipėdos bare kilo konfliktas, sužalotas žmogus
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Tragiškais įvykiais pažymėtas šeštadienis: mirė du nepilnamečiai (2)
Šie Lietuvos žmonės – vis dar dingę be žinios: prabilo, kodėl taip nutinka (nuotr. Policijos departamento, BNS)
Šie Lietuvos žmonės – vis dar dingę be žinios: prabilo, kodėl taip nutinka (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų