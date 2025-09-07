Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Utenos rajone „Audi“ rėžėsi į kitą automobilį, žuvo žmogus

2025-09-07 09:07 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 09:07

Utenos rajone neblaiviam vairuotojui sukėlus eismo įvykį, žuvo kitą automobilį vairavęs vyras, sekmadienį pranešė policija.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Utenos rajone neblaiviam vairuotojui sukėlus eismo įvykį, žuvo kitą automobilį vairavęs vyras, sekmadienį pranešė policija.

4

Anot jos, avarija įvyko kelio Vilnius–Utena 86 kilometre, kai neblaivaus 1984 metais gimusio vyro vairuojama „Audi Q5“ išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu „Ford Focus“. „Audi“ vairuotojui fiksuotas 2,81 promilės girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykus avarijai, į „Ford“ galinę dalį dar įvažiavo iš paskos važiavęs „Audi Allroad“.

Per eismo įvykį sužalotas 1990 metais gimęs „Ford“ vairuotojas mirė pervežant jį į Vilniaus ligoninę.

Taip pat sužalota 1989 metais gimusi šiuo automobiliu vykusi keleivė. Ji, suteikus medicininę pagalbą, išleista gydytis namo.

Tuo metu sužalotas „Audi Q5“ vairuotojas, suteikus medicininę pagalbą, uždarytas į areštinę.

Dar viena avarija – Šilalės rajone

Kita didelė avarija įvyko Šilalės rajone, kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 248 kilometre.

Automobilis „Audi A3“, vairuojamas neblaivaus 1990 metais gimusio vyro, atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusi „Volkswagen Tiguan“. „Audi“ vairuotojui fiksuotas 1,63 promilės girtumas.

Abu automobiliai po susidūrimo nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto.

Per eismo įvykiai sužaloti „Audi“ vairuotojas ir keleiviai: 1991 metais gimusi moteris, 2016 metais gimęs berniukas ir 1994 metais gimusi moteris, visi jie išleisti gydytis ambulatoriškai.

Taip pat sužaloti „Volkswagen“ 1965 metais gimęs vairuotojas ir 1958 metais gimusi keleivė, pastaroji paguldyta į ligoninę.

Dėl abiejų avarijų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

