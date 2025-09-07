Klaipėdos bare kilo konfliktas, sužalotas žmogus

Konfliktas kilo bare Žvejų gatvėje, 1998 metais gimęs įtariamasis ieškomas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Utenoje – dar vienas smurto proveržis
Tuo metu Utenoje, kilus konfliktui, neblaivi 1967 metais gimusi moteris peiliu sužalojo vyrą. Moteriai fiksuotas 0,95 promilės girtumas.
Nelaimė įvyko J. Basanavičiaus gatvėje, kambaryje.
1984 metais gimęs nukentėjęs vyras gydosi namuose, tuo metu moteris uždaryta į areštinę.
Dėl šio įvykio taip par pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tuo metu Vilniuje fiksuotas įvykis, kai į ligoninę Darželio gatvėje buvo pristatytas neblaivus 1979 metais gimęs vyras, kuris paaiškinti įvykio aplinkybes ir rašyti pareiškimą atsisakė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!