Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos bare kilo konfliktas, sužalotas žmogus

2025-09-07 08:56 / šaltinis: BNS / aut.
Bare Klaipėdoje, kilus konfliktui, buvo sužalotas vyras, jis paguldytas į ligoninę, sekmadienį pranešė policija.

Bare Klaipėdoje, kilus konfliktui, buvo sužalotas vyras, jis paguldytas į ligoninę, sekmadienį pranešė policija.

Konfliktas kilo bare Žvejų gatvėje, 1998 metais gimęs įtariamasis ieškomas.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Utenoje – dar vienas smurto proveržis

Tuo metu Utenoje, kilus konfliktui, neblaivi 1967 metais gimusi moteris peiliu sužalojo vyrą. Moteriai fiksuotas 0,95 promilės girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nelaimė įvyko J. Basanavičiaus gatvėje, kambaryje.

1984 metais gimęs nukentėjęs vyras gydosi namuose, tuo metu moteris uždaryta į areštinę.

Dėl šio įvykio taip par pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tuo metu Vilniuje fiksuotas įvykis, kai į ligoninę Darželio gatvėje buvo pristatytas neblaivus 1979 metais gimęs vyras, kuris paaiškinti įvykio aplinkybes ir rašyti pareiškimą atsisakė.

