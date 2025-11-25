 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Didelė avarija prie Gariūnų turgaus paralyžiavo eismą – venkite šios vietos

2025-11-25 14:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 14:39

Antradienio popietę Vilniuje, Gariūnų gatvėje, įvyko eismo įvykis. Pirminiais duomenimis, susidūrė 4 lengvieji automobiliai.

Antradienio popietę Vilniuje, Gariūnų gatvėje, įvyko eismo įvykis. Pirminiais duomenimis, susidūrė 4 lengvieji automobiliai.

0

Patariama vengti šios gatvės. Dėl avarijos formuojasi spūstys į užmiesčio pusę. Yra užtvertos dvi eismo juostos, pravažiavimui likusi vos viena.

Pranešimas gautas 13.30 val. Tarnybos informuotos, kad per avariją nukentėjo apie 50 metų vyras. Greičiausia, jis jau išvežtas į ligoninę.

Avarija Vilniuje prie Gariūnų turgaus – venkite šios vietos
Du lengvieji automobiliai sudaužyti itin stipriai. Spūstis susidariusi nuo Vakarinio aplinkkelio. Todėl būtų geriau rinktis alternatyvų maršrutą.

