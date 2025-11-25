Didelė avarija prie Gariūnų turgaus paralyžiavo eismą – venkite šios vietos

Patariama vengti šios gatvės. Dėl avarijos formuojasi spūstys į užmiesčio pusę. Yra užtvertos dvi eismo juostos, pravažiavimui likusi vos viena.
Pranešimas gautas 13.30 val. Tarnybos informuotos, kad per avariją nukentėjo apie 50 metų vyras. Greičiausia, jis jau išvežtas į ligoninę.
Avarija Vilniuje prie Gariūnų turgaus – venkite šios vietos(16 nuotr.)
Avarija Vilniuje prie Gariūnų turgaus – venkite šios vietos (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Du lengvieji automobiliai sudaužyti itin stipriai. Spūstis susidariusi nuo Vakarinio aplinkkelio. Todėl būtų geriau rinktis alternatyvų maršrutą.
