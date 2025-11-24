 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl advokato ligos atidėtas Celofano ir Lobovo bylos nagrinėjimas

2025-11-24 11:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 11:09

Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį planuota toliau nagrinėti aktyvių įvairių protestų dalyvių Antano Kandroto, pravarde Celofano, ir Andrejaus Lobovo bylą dėl neapykantos kurstymo, tačiau teismo posėdis neįvyko.

Antanas Kandrotas - Celofanas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Kaip Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, teismo posėdis minėtoje byloje neįvyko, nes buvo pranešta, jog susirgo kaltinamojo A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad prokuratūra teismui A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo baudžiamąją bylą perdavė šių metų birželį.

Šioje byloje minėti asmenys kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus. 

Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.

Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.

A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo kaltės nepripažįsta.

A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais. 

