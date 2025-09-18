Darbe įkliuvęs girtas ilgametis gydytojas atleistas iš Vilkaviškio ligoninės

Vilkaviškio ligoninė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad ilgamečio gydytojo atleidimo priežastis – girtumas darbe.
Kaip informavo Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Ieva Petrulevičienė, anoniminis pranešimas dėl neblaivaus gydytojo darbo vietoje gautas dar rugpjūčio 30 d.
„Apie 23 val. Marijampolės aps. VPK Vilkaviškio r. PK pareigūnai nuvyko į VšĮ Vilkaviškio ligoninę ir patikrino šios ligoninės darbuotojo neblaivumą, kuriam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 2,63 prom. neblaivumas.
Apie įvykį informuotas darbovietės atstovas – pamainos vadovas. Informacija taip pat perduota Valstybinei darbo inspekcijai. Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal LR ANK 98 str. 1 d.“, – komentavo policijos atstovė.
Pirmasis apie mediko atleidimo faktą pranešė Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“. Kaip skelbiama jame, beveik du dešimtmečius Vilkaviškyje dirbusį traumatologą-ortopedą nuo spalio 1 d. pakeis naujas gydytojas.