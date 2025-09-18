Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Darbe įkliuvęs girtas ilgametis gydytojas atleistas iš Vilkaviškio ligoninės

2025-09-18 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 10:55

Ilgametis Vilkaviškio ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas atleistas iš pareigų po to, kai darbo vietoje įkliuvo gerokai išgėręs.

Pareigūnas ligoninėje (nuotr. stop kadras)

Ilgametis Vilkaviškio ligoninės gydytojas ortopedas-traumatologas atleistas iš pareigų po to, kai darbo vietoje įkliuvo gerokai išgėręs.

Vilkaviškio ligoninė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad ilgamečio gydytojo atleidimo priežastis – girtumas darbe.

Kaip informavo Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Ieva Petrulevičienė, anoniminis pranešimas dėl neblaivaus gydytojo darbo vietoje gautas dar rugpjūčio 30 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apie 23 val. Marijampolės aps. VPK Vilkaviškio r. PK pareigūnai nuvyko į VšĮ Vilkaviškio ligoninę ir patikrino šios ligoninės darbuotojo neblaivumą, kuriam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 2,63 prom. neblaivumas.

Apie įvykį informuotas darbovietės atstovas – pamainos vadovas. Informacija taip pat perduota Valstybinei darbo inspekcijai. Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal LR ANK 98 str. 1 d.“, – komentavo policijos atstovė.

Pirmasis apie mediko atleidimo faktą pranešė Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“. Kaip skelbiama jame, beveik du dešimtmečius Vilkaviškyje dirbusį traumatologą-ortopedą nuo spalio 1 d. pakeis naujas gydytojas.

Sveikata.lt
