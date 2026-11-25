Be to, Liberalų sąjūdžio frakcija Seime ketina svarstyti dėl A. Bagdono tolesnio darbo joje.
Pagal Seimo statutą, parlamentui gavus įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą, Seimo pirmininkas ar jo pavaduotojas supažindina Seimo narius. Tuomet sprendžiama dėl parlamentaro apkaltos supaprastinta tvarka ir mandato naikinimo.
„Liberalų pozicija yra tokia: mes ir anuo kartu (Remigijaus Žemaitaičio atveju – BNS) sakėme, kad nebūtina (laukti – BNS), bet buvo pateikti teisiniai argumentai, kad teisinis korektiškesnis kelias yra laukti paskutinės instancijos“, – BNS antradienį nurodė V. Čmilytė-Nielsen.
„Kaip nuspręs šiuo atveju Seimo pirmininkas, valdantieji – mes matysime“, – pažymėjo ji.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS teigė matantis poreikį apkaltai, bet neskubėjo vertinti, kokie turėtų būti artimiausi parlamento veiksmai, ragindamas sulaukti pačio A. Bagdono reakcijos.
V. Čmilytė-Nielsen taip pat nurodė, kad Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį svarstys dėl A. Bagdono galimybės toliau dirbti joje. Politikas yra sustabdęs narystę partijoje, bet kol kas tęsia darbą frakcijoje.
Apeliacinis teismas trečiadienį paliko galioti A. Bagdonui apkaltinamąjį nuosprendį „čekiukų“ byloje dėl praėjusioje kadencijoje pasisavintų Neringos savivaldybės lėšų. Politikui už tai skirta 5 tūkst. eurų bauda.
Teismas netenkino prokuratūros prašymo A. Bagdonui skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į viešąsias pareigas.
„Kiek žinau, jis dar ketina skųsti (sprendimą – BNS), tai, matyt, neketina atsisakyti mandato. Tai tiek“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen, paklausta, ar asmeniškai ragins A. Bagdoną atsisakyti parlamentaro mandato.
Pats politikas Apeliacinio teismo sprendimu stebėjosi bei žadėjo jį skųsti.
Be to, teismas šiek tiek – nuo 580 iki 555,3 euro – sumažino Neringos savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista, atmetant prokuroro skundą.
Kaip rašė BNS, Seimas 2024-ųjų pabaigoje panaikino A. Bagdono teisinę neliečiamybę. Tuomet jis taip pat sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje, pasitraukė iš Seimo Etikos ir procedūrų komisijos.
Tų pačių metų rugpjūtį viešojo intereso gynimo procese A. Bagdonas Neringos savivaldybei grąžino 4223 eurus. Jis teigė su prokuratūra pasirašęs teismo patvirtintą taikos sutartį ir stebėjosi esąs traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.