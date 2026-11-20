„Man atrodo akivaizdu, kad Lietuvai susitvarkyti su 58 migrantais, juos integruojant, nėra sudėtinga. Toks skaičius mūsų niekaip nesutrikdytų. Klausimas čia yra solidarumas su pietų valstybėmis, kuomet mes tikimės, kad Ispanija, Italija, Graikija ir Kipras rimtai žiūrėtų į mūsų, rytinio ES flango, problemas, į čia įskrendančius dronus, galbūt pakeltų ranką balsuojant solidariai, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai būtų skirta daugiau europinių lėšų rytinei ES sienai apsaugoti“, – penktadienį Žinių radijui sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Labai sunku bus prašyti jų pagalbos, jeigu sakome, kad jų problemos, net ir labai simboliškai, yra visiškai ne mūsų reikalas. Aš matyčiau tai tik per solidarumo prizmę“, – akcentavo ji.
Liberalų lyderė taip pat kritikavo vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno sprendimą vietoje migrantų priėmimo rinktis finansinį įnašą. Anot jos, daugiau dėmesio reikėtų skirti migracijos sistemos darbuotojų atlyginimams ir darbo krūviui.
„Migracijos departamento darbuotojai taip pat skundžiasi labai mažomis algomis, jų krūvis yra didelis. Man labiau norėtųsi matyti ministro rūpestį savo sistemos darbuotojų, kurie tvarkosi su migracijos klausimais, algomis. Manau, kad tikrai buvo galima šitą dalyką padaryti geriau“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
ELTA primena, kad pernai gegužę buvo priimtas naujasis ES migracijos ir prieglobsčio paktas, kuriuo siekiama suvienodinti prieglobsčio prašytojų procedūras, migracijos ir grąžinimo taisykles bei sienų kontrolę.
Viena svarbiausių pakto nuostatų numato, kad ES valstybės narės privalės arba priimti joms nustatytą prieglobsčio prašytojų skaičių, arba vietoje to mokėti finansinį įnašą į solidarumo mechanizmą.
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