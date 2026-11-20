„Aš manau, kad per pusę (sumažinti tokių darbuotojų skaičiaus – ELTA) neįmanoma, ir tai nebūtų efektyvu, bet mes turime pavyzdžių – Olandiją, Latviją, kuri yra mūsų kaimynė ir panašioje situacijoje kaip mes dėl išaugusio gynybos biudžeto. Jos yra užsibrėžusios mažinti, man rodos, penktadaliu“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Tas penktadalis yra realistiškas skaičius. Tai ne perpus, bet šalys, kurios yra panašioje situacijoje kaip mes saugumo prasme, imasi tokių priemonių. Lietuvoje irgi reikėtų tai svarstyti“, – pridūrė ji.
Paklausta, ar valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimas nepadidintų nedarbo lygio, Liberalų sąjūdžio lyderė teigė, kad Lietuvoje pirmiausia būtina spręsti vadinamųjų nedarbo spąstų problemą.
„Nedarbo spąstai Lietuvoje jau ne vienerius metus yra tokie, kad žmonės įklimpsta į nedarbą. Tai tikrai nėra kažkoks kaltinimas tiems, kurie į tuos spąstus patenka, bet tai yra neteisingai sudėliota paskatų sistema“, – aiškino politikė.
Pasak jos, dabartinė sistema kai kuriais atvejais neskatina žmonių įsidarbinti, nes pradėję dirbti jie gali prarasti dalį iki tol gautų pajamų.
„Žmogus, nuėjęs dirbti, finansiškai bent jau pirmaisiais mėnesiais praranda pinigus. Taip tikrai neturėtų būti“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.
Kalbėdama apie 2027 m. valstybės biudžeto projektą, Liberalų sąjūdžio pirmininkė kritikavo valdančiuosius dėl, jos vertinimu, pernelyg optimistiškai suplanuotų pajamų ir nepakankamai įvertintų išlaidų.
„Jis yra suplanuotas pernelyg optimistiškai vertinant pajamas ir labai kukliai vertinant išlaidas. Ką tuo noriu pasakyti? Kad realybė gali būti net prastesnė, negu yra projekte“, – pridūrė ji.
Kaip skelbė ELTA, 2027 m. valstybės biudžeto projekte, kuris šiuo metu grąžintas Vyriausybei, numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola. Visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.
Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
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