Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Čekiukų“ bylose nuteistas Algirdas Vrubliauskas neteko tarybos nario mandato

2025-09-20 12:07 / šaltinis: BNS
2025-09-20 12:07

„Čekiukų“ byloje nuteistas buvęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas neteko šios savivaldybės tarybos nario mandato.

Algirdas Vrubliauskas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

„Čekiukų“ byloje nuteistas buvęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas neteko šios savivaldybės tarybos nario mandato.

REKLAMA
1

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šią savaitę pripažino jo įgaliojimus nutrūkusiais, nes jo atžvilgiu įsigaliojo apkaltinamasis nuosprendis.

Pagal Rinkimų kodeksą, savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 10 dieną Lietuvos apeliacinis teismas atmetė A. Vrubliausko prašymą išteisinti jį „čekiukų“ byloje.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet politikas BNS teigė, kad šį nuosprendį analizuos su advokatu ir sprendimą skųs.

Teismai pripažino, kad eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario jis  pasisavino beveik 20 tūkst. eurų, pateikdamas suklastotus dokumentus apie patirtas išlaidas.

A. Vrubliauskui skirta 25 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų