Buvęs NMA vadovas Muzikevičius pralaimėjo ginčą su ministerija dėl mobingo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sausio 24 dieną galutinai paskelbė, kad Žemės ūkio ministerijos ar ministro veiksmai nebuvo neteisėti, todėl nepagrįstus A. Muzikevičiaus reikalavimus atmetė, pranešė teismas.

LVAT, be kita ko, pažymėjo, jog vien aplinkybė, kad ministras A. Muzikevičiaus veiklą įvertino kitaip nei ministerijos tarnybinės veiklos vertinimo komisija, nereiškia, kad jo atžvilgiu buvo atlikti kokie nors neteisėti veiksmai, kurie gali būti vertinami kaip mobingas.

Be to, buvusio NMA vadovo teiginiai dėl tarnybinių patikrinimų skaičiaus ir dėl to jam kilusio streso pripažinti bendro pobūdžio bei nepagrįsti. Teismas pabrėžė, kad ministras įgyvendino savo diskrecijos teisę įvertinti A. Muzikevičiaus veiklą, o pastarojo argumentai nepatvirtino, kad su juo buvo elgtasi netinkamai, rašoma pranešime.

A. Muzikevičius teismui teigė, jog jam vadovaujant NMA nebuvo sukurta tinkama ir saugi darbo aplinka bei jo atžvilgiu buvo taikomas mobingas, sukėlęs jo fizinės ir psichinės sveikatos pablogėjimą.

Be to, jis nurodė, kad kasmetinis jo veiklos vertinimas buvo atliktas sąmoningai ir planuotai pažeidžiant teisės aktus, jis buvo ignoruojamas neatsakant į jo elektroninius laiškus bei neatsižvelgiant į komentarus, taip pat jis buvo nepagrįstai kaltinamas dėl nusižengimų, jam buvo trukdoma vykdyti tiesiogines funkcijas, priskiriami dideli pavedimai, reikalavę ypatingo susikaupimo per trumpą laiką.

Iš darbo atleistas A. Muzikevičius pernai balandį tikino buvęs atleistas norint į jo vietą paskirti kitą žmogų.

Nuo 2019 metų spalio NMA vadovavusį ir 2023 metais iki atleidimo tik keliolika dienų dirbusį A. Muzikevičių ministras K. Navickas atleido balandžio 26-ąją. Pasak ministerijos, jis atleistas Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo komisijai įvertinus jo veiklą nepatenkinamai.

A. Muzikevičiui po kelių mėnesių pertraukos grįžus į darbą ministerija teigė, kad nuo sausio iki tol jis dirbo tik 12 dienų, o priežastys buvo tėvadieniai, atostogos ir įvairios kitos.

Pats A. Muzikevičius teigė, kad apie du su puse mėnesio jis nedirbo dėl sutrikusios sveikatos po metus trukusio mobingo.

Žemės ūkio ministerija, be kita ko, tvirtino, kad buvęs NMA vadovas advokato paslaugas asmeninėms reikmėms apmokėjo iš agentūros biudžeto, tačiau A. Muzikevičius tai neigė – anot jo, tiek agentūros, tiek asmeniškai samdytas tas pats advokatas, tačiau už paslaugas asmeniškai jam A. Muzikevičius susimokėjo.