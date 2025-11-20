 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: ES turi įvesti sankcijas Baltarusijai dėl kontrabandinių balionų

2025-11-20 11:16 / šaltinis: BNS
2025-11-20 11:16

Lietuvai pastaruoju metu susidūrus su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliama grėsme, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Europos Sąjunga turi įvesti Minskui sankcijas ir taip nusiųsti aiškią žinią, jog yra pasirengusi ginti savo piliečius.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Lietuvai pastaruoju metu susidūrus su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliama grėsme, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Europos Sąjunga turi įvesti Minskui sankcijas ir taip nusiųsti aiškią žinią, jog yra pasirengusi ginti savo piliečius.

„Nacionaliniu mastu Lietuva atliko savo darbą, mes saugome savo sieną, netgi uždarėme sienos perėjimo punktus su Baltarusija, tačiau dabar, šiandien, turime padidinti sankcijas Baltarusijai ir nusiųsti aiškią žinią, kad Europos Sąjunga gina savo piliečius ir saugo savo žmones“, – ketvirtadienį Briuselyje kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Šalies pareigūnai iš Baltarusijos siunčiamus kontrabandinius balionus vadina hibridine ataka.

K. Budrys taip pat pabrėžė, jog situacija su balionai yra pamoka, jog atgrasymas neveikia, kai atsakas nėra pakankamai stiprus.

Vyriausybei spalio gale uždarius sieną su Baltarusiją, Minskas savo ruožtu uždraudė šalyje esantiems vilkikams grįžti į Lietuvą.

Galiausiai sieną Vilnius vėl atidarė ketvirtadienį, argumentuodama pagerėjusia situacija dėl kontrabandinių balionų.

„Matome, kad diktatūros imasi kitos nusikalstamos veikos, paverčia tai ginklu ir naudoja prieš mus. Šį kartą tai yra kontrabandos operacijos, kontrabandos balionai, kurie trukdo mūsų civilinei aviacijai, sutrikdo mūsų skrydžius ir sukelia mums milijoninius nuostolius“, – kalbėjo ministras.

BNS skelbė, kad naujų sankcijų Minskui klausimą Lietuva ėmė kelti pastaraisiais mėnesiai susidūrusi su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsme. Dėl to teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą. 

che che
che che
2025-11-20 11:30
Kai ES pamatys jo nuotraukas Lazdijuose, tai maža nepasirodys. Aš tai nesuprantu, kur ūsų teisybės ieškotojas Tapinas, kodėl jis nepakelia šito klausimo.
Atsakyti
pirmas klausimas
pirmas klausimas
2025-11-20 11:32
Pirmiausiai reikia patiems įvesti "sankcijas" savo kontrabandistams, užuot su jais fotografavusis. Kodėl jis neatsistatydina po šito fiasko su Batia?
Atsakyti
klausatis žinių
klausatis žinių
2025-11-20 11:58
apie Budrį kalbėdamas žemaitaitis ir yra teisus , nors Žemaitaitis burblija dauk ir nesąmonių bet pasako ir dauk tiesos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
