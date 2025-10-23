Kalendorius
TV3 naujienos > Kriminalai

Bandymas pasprukti nuo policijos baigėsi tujose: „Man gėdą darote“

2025-10-23 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-10-23 19:25

Pareigūnai vos spėjo sureaguoti į iškvietimą – pranešta apie avariją, muštynes ir neblaivų vairuotoją, o netrukus situacija eskalavosi dar labiau. Vienas vyras paspruko, kitas puolė su kirviu, trečias mojavo lenta.

0

Pareigūnų ekipažas skubėjo į kaimą, kur pranešta apie neblaivaus vairuotojo sukeltą eismo įvykį ir po jo kilusį konfliktą. Vos po kelių minučių pranešimas patikslinamas – į muštynes įsitraukė dar vienas vyriškis, rankose laikantis kirvį.

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.

Atvykus policijai, situacija jau vystėsi nepalankia kryptimi. Vienas pilietis puolė bėgti ir į pareigūnų raginimus stoti nereagavo. Bėgliui pavyko pasislėpti tarp pastatų, o tuo metu kieme siautėjo likusieji.

Trys vyrai mosikavo kuo tik galėjo

Vienas mojavo kirviu, kitas – lentgaliu, trečias – lazda, o policininkų įspėimų nei vienas nepaisė. Tačiau vos pagrasinus tazeriu, vieno vyriškio llenta skrido į šalį, o likę įsiaudrinę vyrai suguldyti ant žemės.

Liudininkai netrukus nurodė, kad būtent vyras, kurį pareigūnai prirėmė prie sienos, prieš tai švaistėsi kirviu ir grasino aplinkiniams. Tačiau sulaikytasis savo kaltės nepripažino.

„Kokį saugumą, bl**? Ožiai! Ožiai! Dar palaužyk ranką!“ – šaukė vyras, kai pareigūnai surakino jam rankas.

Net ir surakintas vyras priešinosi, keikėsi, o pareigūnams teko panaudoti jėgą. Į tarnybinį automobilį keliavo ir nemenkas kirvis, kurį jis laikė rankose. Įniršiui praėjus, vyras nenurimo:

„Ar aš pėsčias, ką? Aš tapkę palikau. Jūs suprantate, kad man gėdą darote? Davai pašnekame. Ar aš priešinuosi?“ – toliau rėkė jis.

Išaiškėjo, kas įvyko iš tikrųjų

Tuo metu pradėjo aiškėti visa įvykių grandinė. Konfliktą sukėlė du asmenys – vienas paspruko dar prieš atvykstant pareigūnams. Būtent šis vyras, liudininkų teigimu, vairavo „Volkswagen Golf“ prekės ženklo automobilį. Galimai neblaivus jis atsitrenkė į stovėjusią mašiną, kuri savo ruožtu rėžėsi į rąstą ir apgadino namo sieną. Po to vyras apspardė „Volvo“ ir bandė pasprukti, bet įvažiavo į tujas ir užstrigo.

Kai į kiemą atvyko policija, jis metėsi bėgti.

„Palik jį ramybėje, mentai atvaro“, – girdėti viename gyventojų užfiksuotame vaizdo įraše.

Paaiškėjo, kad pasprukęs vairuotojas bandė slapstytis artimiausiuose namuose. Būsto šeimininkas iš pradžių tikino nieko nežinantis, tačiau pareigūnų išvardytos pasekmės, jei jis toliau meluos, greitai atgaivino jo atmintį – jis prisiminė ir vardą, ir pavardę.

Kaip baigėsi ši istorija pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 val. per TV3 Televiziją ir tiesiogiai naujienų portale tv3.lt:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

