Be teisių, neblaivus ir su įtartina medžiaga mašinoje – vyras teisinosi: „Tas pats kas nieko, kefyro atsigėręs“

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Sulaikytasis, vos tik išlipęs iš automobilio, ėmė neigti akivaizdžius faktus – sakė, kad „nieko nemetė“. Tačiau po kelių akimirkų pasigirdo jau visai kita intonacija.
„Vairavau, kam rakini? Patys žinote, kam. Be teisių važiuoju“, – šaukė jis.
Pareigūnų kantrybę vyras bandė ir toliau.
„Taigi, nepavojinga, vaikus aš apvažiavau, nepergyvenk“, – tvirtino jaunuolis.
Pasirodo, vyras už panašius pažeidimus jau ne kartą buvo sustabdytas, kaip prisipažino ir pats.
„Da**** kelintą kartą. Ne pirmą kartą kalbame“, – tikino jis.
Netoli automobilio rastas ir dar vienas vyriškis – keleivis. Abu sulaikyti, o į įvykio vietą iškviesti kinologai su tarnybiniu šunimi.
Rado įtartiną daiktą
Ant galinės sėdynės pareigūnai aptiko folijos gniužulėlį. Iš pradžių – tuščią, tačiau netrukus salone rastas ir malūnėlis su galimai marihuanos likučiais bei popieriaus lankstinukas su įtartina medžiaga.
„Įstatymas nedraudžia vartoti. Laikyti prie savęs – taip, platinti – taip, bet vartoti ne. Tai kam į ligoninę? Rašykite, kad apsirūkęs“, – sakė pažeidėjas.
Kai vyrui pamatavo blaivumą ir nustatė lengvą – 0,60 promilės – girtumą, jis vėl rado, kaip atsikirsti: „Tas pats kas nieko, kefyro atsigėręs“.
Kas laukiė šio, „nepavojingai“ vaikus apvažiavusio vairuotojo, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.