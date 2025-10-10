Išvydęs „Farų“ operatorių vaikinas neslėpė džiaugsmo: surengė šou ir pareigūnams, ir žiūrovams

Už tai, kad kirto gatvę degant raudonam šviesoforo signalui vyriškiams gresia dešimties eurų bauda. Linksmai nusiteikęs vyrukas sako, kad neleistinai kirto gatvę, nes labai skuba namo. Bet ne todėl, kad princesė laukia, ar vakarienė aušta, o uždėta apykojė ir turįs laiku grįžti namo.
Pareigūnai nusprendė patikrinti vyriškių blaivumą. Antras jaunuolis pasirodo, kad yra kolekcionierius. Turi nemenką alkotesterio šiaudelių kolekcija.
„Čia pas mane bus 29-as šitas šiaudelis. Namuose stalčiuj“, – pasakoja vyras.
Ir taip gerą piliečių nuotaiką itin pakelia faktas, kad yra filmuojami laidos „Farai“.
„Žmones, ką galiu pasakyti... Per raudoną nevažiuokit. Su riedlente pravažiavau ir dabar protokolo laukiu. Šiaip tais pareigūnams respectas (angl. Pagarba)“, – linksmai komentuoja vaikinas.
Demonstravo sportinę formą
Po dešimt eurų – tokia bauda yra numatyta įstatyme už raudono šviesoforo signalo nepaisymą. Pinigai nedideli, svarbiausia, kad pažeidėjų nepartrenkė automobilis.
Kad jau kamera įjungta, jaunuolis nusprendžia dar ir vikrumą pademonstruoti. Lengvas apšilimas ir vyras ore atlieka salto – tiesa, netobulai. Gerai atlikti greičiausiai pamaišė apykojė.
Kaip baigėsi šis susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.