TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Farų“ herojus Vygantas – neįtikėtinai pasikeitęs: pareigūnams atskleidė grandiozinius planus

2025-10-05 20:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-10-05 20:15

Laidoje „Farai“ prieš pusmetį išgarsėjęs būgnų fanatikas Vygantas Adomaitis šįkart televizijos žiūrovams pasirodė visiškai kitokiame amplua. Jei praeitą kartą degalinėje siautėjęs vyriškis buvo arti to, kad jam būtų surašytas protokolas už tai, kad girtas šlaistėsi viešoje vietose, tai šįkart jis elgėsi itin mandagiai ir pakvietė pareigūnus apsilankyti atnaujintoje savo muzikos studijoje.

Laidoje „Farai" prieš pusmetį išgarsėjęs būgnų fanatikas Vygantas Adomaitis šįkart televizijos žiūrovams pasirodė visiškai kitokiame amplua. Jei praeitą kartą degalinėje siautėjęs vyriškis buvo arti to, kad jam būtų surašytas protokolas už tai, kad girtas šlaistėsi viešoje vietose, tai šįkart jis elgėsi itin mandagiai ir pakvietė pareigūnus apsilankyti atnaujintoje savo muzikos studijoje.

Kalvio profesiją turintis Vygantas šįkart pareigūnų buvo pastebėtas kaimiškoje vietovėje. Pamatęs policininkus vyriškis atskubėjo su jais pasisveikinti ir iš karto pranešė, kad tvarko kaimą – savanoriškai renka šiukšles ir taip prisideda prie aplinkos gražinimo.

„Einu tvarką daryti, reikia apžiūrėti kaimą savo žinai, nes niekas nežiūri... Mėto, šiukšlina supranti... Apeinu, tada gražu“, – savo veiklomis gyrėsi jis.

Dėkingas už naują muzikinę įrangą 

Svarbiausia žinia, kad pilietis nebevartoja alkoholinių gėrimų. Pasidalinęs džiugiomis gyvenimo permainomis, menininkas pristatė dar vieną naujieną – atsinaujino savo studiją ir pakvietė pareigūnus dar sykį pasiklausyti jo atliekamos muzikos.

Pareigūnai netruko pastebėti, kad Vyganto studija po paskutinio apsilankymo itin pasikeitusi ir pagražėjusi.

Tiesa, prie to prisidėjo ir „Farų“ laidoje parodytas reportažas, nes po jo vienas garsiausių Lietuvos būgnininkų Jonas Lengvinas padovanojo Vygantui būgnus! Tam, kad žmogus galėtų kokybiškai groti savo namuose ir toliau kurti.

Jis prasitarė, kad reikalai per šį laiką gerokai pasistūmėjo ne tik muzikoje, bet ir jo profesinėje veikloje – kalvystėje. Esą dabar ruošiasi metalo dirbinių parodai.

„Pas mane aparatūra nereali dabar. Dabar yra į ką pažiūrėti – apšvietimas, kampas, instaliacija, muzika. <...> Dabar ruošiuosi labai įdomiam darbui – pasauliniam turui. Iki 65-ių metų turiu padaryti tą projektą: 20 darbų palieku Lietuvai, 20 darbų – sūnui Londone, o 20 darbų nuvežu dukrai į Floridą ir penkis darbus pasilieku ant bilieto. Darbo kaina – 1000 eurų. Mažai nepasirodys – 65 štukos... Bet darbo yra žinokit“, – pareigūnus ambicingais užmojais stebino jis.

Nebepiktnaudžiauja alkoholiu

Dar labiau pareigūnus pradžiugino žinia, kad kalvis nebevartoja alkoholio ir tikina išsigydęs priklausomybę velnio lašams.

„Aš menininkas, kalvis. Kalvystėje esu praktiškai ekspertas. Atsiminkite žmonės, kad Vygintas š*** nemala, jis teisingas ir jis tiesiog paprasčiausiai užgėrė...“ – tuomet nerišliai kalbėjo jis.

Tačiau dabar vaizdelis priešingas – vyriškis ne tik išnaudoja savo kūrybinį potencialą muzikoje, bet ir viešaisiais darbais prisideda prie savo gyvenvietės gerovės.

„Negeriu nuo gimtadienio“, – džiaugėsi jis.

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

