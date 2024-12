Ažubalis apie derybines Ukrainos pozicijas kare: „Jos tragiškos yra“

Apie tai, ar bus užbaigta karštoji karo fazė, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja politologas, VU TSPMI dėstytojas Linas Kojala ir ginkluotųjų pajėgų karininkas, pulkininkas Gintaras Ažubalis.

Koks pagrindinis O. Sholzo vizito tikslas Ukrainoje?

L. Kojala: Aš manau, daug tikslų. Pirmiausia, parodyti, kad Vokietija toliau remia Ukrainą, ir kad šita pozicija nesikeičia. Antras dalykas – parodyti, kad, apskritai, Vakarai palaiko Ukrainą ir Rusija neturėtų tikėtis, kad bus atsitraukiama nuo šitos pozicijos. Trečia – kad Sholzas ieško sprendimo, kalbėdamasis su visomis pusėmis. Viena vertus, skambina V. Putinui, kita vertus, aišku, palaiko tolesnį dialogą su Zelenskiu.

Viskas, turbūt, prasideda nuo to, kokios derybinės pozicijos yra mūšio lauke. Ar Ukrainos pozicijos yra silpnesnės negu Rusijos?

G. Ažubalis: Jos tragiškos yra, be jokios abejonės – silpnesnės. Klausimas dar yra, ar aplamai, iš principo, Putinas norės derėtis. Kas jį privers sustoti, dabar žinant, kad iki sausio 24 d. yra visų spėjamas kritinis taškas, kai bus inauguracija ir iš principo pradės formaliai veikti ofisas. <...>

Dabar kaimas po kaimo krenta kas savaitę, ir dienomis, nes ukrainiečiai dabar priėjo tokį tašką sekinamajame kare, kurį Rusija primetė ukrainiečiams kariauti. Ir dėl to, kad Vakarai nuolat vėlavo, nuo karo pradžios, ir praleido tą momentą, kai galima buvo kažką daryti.

Kokį tašką priėjo ukrainiečiai?

G. Ažubalis: Priėjo tokį tašką, kai ukrainiečiai defacto dabar yra išsekę. Jiems prastai sekasi mobilizuotis ir generuoti pajėgas, dėl vienokių ar kitokių tik jiems žinomų priežasčių. Tos pajėgos, kurias generuoja, ateina į mūšio lauką, jos yra prastai parengtos, jos nėra motyvuotos taip, kaip buvo, sakykim, kai buvo pirmoji, antroji mobilizacinė banga. <...> Dezertyruoja nemažais skaičiais vienetai, tai visa tai veda prie to, kad pradeda ta gynyba siūbuoti.

Kaip manote, ar prezidento Zelenskio pasiūlymas, kad nors neokupuotos Ukrainos teritorijos būtų NATO? Tai realu ar ne?

L. Kojala: Ukraina kalba apie vienintelį įmanomą, iš esmės, scenarijų, nes viskas be NATO garantijų atrodys neįtikinama. Bet, realizuoti tai praktiškai būtų labai sudėtinga. Todėl, kad NATO turėtų prisiimti atsakomybę ginti Ukrainą, ne tik formaliai priimti ją į NATO, bet ir ginti Ukrainą, kuri ką tik kariavo su Rusija. Tai pirmoji kliūtis – 32 valstybės. Ar turėtume tokį konsensusą, aš labai abejoju. <...>

Be to, reikėtų kažkur brėžti tą ribą žemėlapyje, ir ne tik ją nubrėžti teoriškai, bet, vėlgi, realizuoti praktiškai, užtikrinti, kad ten nebėra susidūrimų tarp abiejų pusių. <...> Europos šalys jokių karinių veiksmų arba rizikingų veiksmų, kurie gali vesti karinių veiksmų link, nepriims be JAV nedviprasmiško ir labai aiškaus pasakymo, kad tam pritaria, palaiko ir padės visomis įmanomomis priemonėmis. Tai, iš esmės, be JAV, tas atskyrimas irgi būtų neįmanomas.

Ar matote, kas vis daugiau šalių įsitraukia į Rusijos karą Ukrainoje? Pavyzdžiui, kaip Šiaurės Korėja. Dabar ir Kinija kaltinama Rusijai siunčianti karinę amuniciją.

G. Ažubalis: Čia ir yra problema, kad viena pusė pilnai kariauja, turi akivaizdžius sąjungininkus, jie remia ir logistiškai, ir netgi Korėjos pavyzdys rodo, kad remia mūšio lauke vienaip ar kitaip. Tas pats Iranas savo dronais aprūpina. <...> Jie aprūpina būtent to karo tempais, nelaukia, kada ten kažkas baigsis ir Rusija rašytų paraišką, bet tiekimas eina, kaip privalo eiti, eina nuolat, nesustodamas, ir vis didėja ir didėja. Ir iš kitos pusės, mtome mūsų, Vakarų, trypčiojimą, kūpčiojimą, sėdėjimą. Aišku, rėmimas yra, <...> bet jis tiesiog nepritaikytas tam, kad nugalėtų Rusiją.

