Kipras sieks prisijungti prie NATO

Galima narystė NATO yra ir priežastis to, kad Kipras, nepaisant Turkijos kritikos, plečia savo karinį bendradarbiavimą su JAV, Kipro radijui kalbėjo N. Christodoulidisas. Sala, pavyzdžiui, suteiks Jungtinėms Valstijoms karinių oro pajėgų bazę. Be kita ko, tai daroma dėl to, kad Kipras geografiškai yra netoli Artimųjų Rytų. Iš Pietų Kipro, pavyzdžiui, iki Libano sostinės Beiruto oro linija virš Viduržemi jūros yra tik beveik 250 km.

Kipro sala nuo 1974 m. de facto yra padalyta. Turkų dalinių okupuotoje Šiaurėje yra tik Turkijos pripažįstama Šiaurės Kipro turkų respublika. Ankara nepripažįsta Kipro Respublikos, kuri nuo 2004 m. yra ES narė. ES teisė ir taisyklės dėl to galioja tik pietinėje dalyje.