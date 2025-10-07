Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečiai“ koalicijos taryboje neįvardijo kandidato į kultūros ministrus pavardės

2025-10-07 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 10:40

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio metu „Nemuno aušros“ atstovai neįvardijo konkrečios kandidato į kultūros ministrus pavardės. Pasak Seimo vicepirmininkės, „aušriečiai“ tik patikino, kad naują pretendentą užimti minėtoms pareigoms – turi.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio metu „Nemuno aušros" atstovai neįvardijo konkrečios kandidato į kultūros ministrus pavardės. Pasak Seimo vicepirmininkės, „aušriečiai" tik patikino, kad naują pretendentą užimti minėtoms pareigoms – turi.

„Vakar koalicinėje taryboje pavardė nebuvo pasakyta, bet buvo įvardinta, kad turi kandidatą. Bet pati pavardė nebuvo įvardyta“, – antradienį žurnalistams Seime sakė O. Leiputė.

Tiesa, dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad žino naujojo kandidato pavardę – esą jį grįžusi iš komandiruotės pristatys premjerė Inga Ruginienė.

„Premjerė – nežinau, gal ir žino“, – savo ruožtu sakė O. Leiputė, kartodama, kad pirmadienį koalicinėje taryboje jokios potencialių kandidatų pavardės nebuvo įvardytos.

„Koalicinėje taryboje, kai buvome susirinkę visi, pavardė nebuvo įvardyta. Yra tik spėlionės“, – sakė Seimo vicepirmininkė.

Kaip skelbta, pirmadienį „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.

Savo ruožtu Seimo pirmininkas J. Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė Inga Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

