Aukštųjų mokyklų darbuotojai jungiasi prie Navicko profsąjungos mitingo

Taip pat Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) nusprendė nutraukti su ministerija vykdytas šakos kolektyvinės sutarties derybas.
„Informuojame, kad LAMPSS taryba priėmė nutarimą prisijungti prie Andriaus Navicko vadovaujamos Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos mitingo“, – BNS pirmadienį pranešė profsąjungos pirmininkas Sigitas Vaitkevičius.
„Taip pat LAMPSS taryba vienbalsiai LAMPSS derybininkus įpareigojo nutraukti derybas dėl kolektyvinės šakos sutarties pakeitimo, jeigu ministerija neatsisakys siekio darbo užmokestį didinti nuo rugsėjo pirmos dienos“, – teigė jis.
Anot S. Vaitkevičiaus, prisijungimą prie mitingo palaikė 17 tarybos narių, vienas susilaikė, du balsavime nedalyvavo.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM praėjusią savaitę paskelbė derybose su švietimo profsąjungomis sutarusi, kad algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tokį alternatyvų darbo užmokesčio didinimo grafiką Vyriausybei siūlė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, tačiau jam nepritaria šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.
Siūlymui nepritaria ir susitarimo nepasirašiusi A. Navicko atstovaujama pofsąjunga, anot jos pirmininko, jei antradienį suplanuotas susitikimas Švietimo ministerija neduos vaisių, trečiadienį profsąjunga prie jos planuoja surengti mitingą.
S. Vaitkevičius pabrėžė, kad nepaisant to, kad pastaroji pedagogų profesinė sąjunga nėra pasirašiusi kolektyvinės sutarties, priimti sprendimai turės poveikį visiems pedagogams, tad turi būti išgirstas ir jų balsas.
„Andriaus Navicko atstovaujamų mokytojų lūkestis, kad darbo užmokestis turi būti padidintas nuo 2026 metų sausio 1 dienos šakos kolektyvinėje sutartyje suderėta apimtimi yra teisėtas, net jeigu jų profesinė sąjunga nesirašė šios šakos kolektyvinės sutarties“, – tikino jis.
Be to, S. Vaitkevičius akcentavo, kad „Lietuvoje metai prasideda sausio pirmą dieną, o ne rugsėjo pirmą dieną, kaip bando įrodyti ministerijos atstovai“.
„Sutartyje nėra suderėta, kad darbo užmokestis 2026 metais būtų didinamas nuo 2026–2027 mokslo metų pradžios“, – pabrėžė jis.
