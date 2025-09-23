Antradienio vakarą – prezidento pokalbiai su kandidatais į ministrus Adomavičiumi ir Vaičiūnu

Pirmadienį pranešta, kad socialdemokratai su „Nemuno aušra“ keisis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Į „Nemuno aušrai“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ I. Adomavičius. Į aplinkos ministrus paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė viceministro Kastyčio Žuromsko, su kuriuo G. Nausėda nuotoliu susitiko pirmadienį vakare, kandidatūrą.
Tuo metu socialdemokratai tęsti darbus Energetikos ministerijoje siūlo Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusiam Ž. Vaičiūnui.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
