TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antradienio vakarą – prezidento pokalbiai su kandidatais į ministrus Adomavičiumi ir Vaičiūnu

2025-09-23 13:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 13:46

Į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke išvykęs prezidentas Gitanas Nausėda antradienį nuotoliu kalbėsis su „Nemuno aušros“ siūlomu kandidatu į kultūros ministrus Ignotu Adomavičiumi bei Energetikos ministerijai iki šiol vadovaujančiu Žygimantu Vaičiūnu.

Gitanas Nausėda (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke išvykęs prezidentas Gitanas Nausėda antradienį nuotoliu kalbėsis su „Nemuno aušros" siūlomu kandidatu į kultūros ministrus Ignotu Adomavičiumi bei Energetikos ministerijai iki šiol vadovaujančiu Žygimantu Vaičiūnu.

1

Pirmadienį pranešta, kad socialdemokratai su „Nemuno aušra“ keisis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.

Į „Nemuno aušrai“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ I. Adomavičius. Į aplinkos ministrus paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė viceministro Kastyčio Žuromsko, su kuriuo G. Nausėda nuotoliu susitiko pirmadienį vakare, kandidatūrą.

Tuo metu socialdemokratai tęsti darbus Energetikos ministerijoje siūlo Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusiam Ž. Vaičiūnui.

Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

