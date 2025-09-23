Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda sprendimą dėl Žuromsko priims sulaukęs informacijos iš kitų institucijų

2025-09-23 09:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 09:38

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad šalies vadovas dar neapsisprendė dėl „aušriečių“ teikiamo kandidato į aplinkos ministrus Kastyčio Žuromsko. Pasak jo, prezidentas priims galutinį sprendimą sulaukęs kitų atsakingų institucijų informacijos.

Nausėda apie viršūnių susitikimus Kinijoje: blogio jėgos vienijasi

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad šalies vadovas dar neapsisprendė dėl „aušriečių“ teikiamo kandidato į aplinkos ministrus Kastyčio Žuromsko. Pasak jo, prezidentas priims galutinį sprendimą sulaukęs kitų atsakingų institucijų informacijos.

1

„Prezidentas, kaip ir minėjau, išgirdo kandidato prioritetus Aplinkos ministerijos kuruojamose srityse, gavo atsakymus“,– antradienį žurnalistams teigė R. Dilba.

„Tačiau sprendimo šiuo metu dar nepriėmė, laukiame institucijų informacijos ir tuomet bus priimtas sprendimas“,– tęsė jis.

Nemuno aušrai“ pirmadienį su socialdemokratais apsikeitus Kultūros ir Energetikos ministerijomis, į atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro K. Žuromsko kandidatūrą. Į energetikos ministrus pateikta laikinai šias pareigas einančio Žygimanto Vaičiūno pavardė.

Anksčiau „aušriečiai“ į Aplinkos ministerijos vadovus buvo delegavę komunikacijos ekspertę Renatą Saulytę, vėliau laikinąjį aplinkos ministrą Povilą Poderskį. R. Saulytės kandidatūrą atmetė premjerė, P. Poderskio kandidatūros nusprendė netvirtinti šalies vadovas. 

Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.

