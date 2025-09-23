Nausėda dėl aplinkos ministro sprendimo dar nepriėmė

Pasak G. Nausėdos, nepaisant vėlyvo meto, pretendentas buvo pasiruošęs pokalbiui.
„Na, turbūt labai didelių namų darbų jam ir nereikėjo daryti, kadangi jis dirbo viceministru toje pačioje Aplinkos ministerijoje. Jaunas žmogus. Sąžiningai pripažįstantis, kad neturėjo atsakymo į vieną, antrą klausimą. Pasakė, kad nenoriu fantazuoti šiuo klausimu, tai buvo ne mano atsakomybės sritis ir į klausimą neatsakė. Toks atsakymas man patinka, nes jis yra sąžiningas“, – sakė G. Nausėda Prezidentūros išplatintame komentare iš Niujorko.
„Tikrai yra tos reikalingos medžiagos priimti sprendimui, bet šiandien aš to sprendimo dar nesu priėmęs“, – kalbėjo jis.
Prezidentas teigė, kad jam buvo svarbu išgirsti K. Žuromsko viziją dėl miškų, kad jų tvarkymo negalima atiduoti Žemės ūkio ministerijai.
„Šiuo klausimu tikrai sutariame, nes miškų apsauga, o ne masinis kirtimas tikrai turėtų būti mūsų prioritetas. Kaip ir kiti klausimai: žaliasis kursas, taip pat mūsų vandentvarkos klausimai, tam tikri regionų buvo užduoti, atsakymai buvo pateikti“, – sakė G. Nausėda.
Dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromskio kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.
