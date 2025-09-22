Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sulaukė „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų į ministrus

2025-09-22 10:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 10:30

Socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jau sulaukė „Nemuno aušros“ siūlomų kandidatų į aplinkos ir kultūros ministrus. Pasak jos patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko, ministrė pirmininkė artimiausiu metu ketina susitikti su pasiūlytais pretendentais. 

Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

Socialdemokratams ir „aušriečiams" sutarus mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jau sulaukė „Nemuno aušros" siūlomų kandidatų į aplinkos ir kultūros ministrus. Pasak jos patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko, ministrė pirmininkė artimiausiu metu ketina susitikti su pasiūlytais pretendentais. 

„Nemuno aušra“ premjerei pateikė kandidatūras į aplinkos ir kultūros ministrus. Ministrė pirmininkė dėl jų sprendimo dar nėra priėmusi. Pokalbiai su jais numatomi artimiausiu metu“, – Eltai siųstame komentare teigė I. A. Dobrovolskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas Gitanas Nausėda.

Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.

Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.

ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas. 

