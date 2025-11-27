Antrą kartą į KT teisėjus teikiamas Šinkūnas: tikina, kad yra pasiryžęs ir gali sulaukti politikų pasitikėjimo

„Iškart po man nesėkmingo pirmojo balsavimo, tą patį vakarą, gal per pirmą valandą man buvo pasakyta, kad prezidentas yra pasiruošęs teikti mano kandidatūrą dar sykį, nurodė tam tikrus motyvus, dėl ko ta mano kandidatūra pirmą kartą buvo atmesta“, – Eltai ketvirtadienį sakė H. Šinkūnas.
„Per pirmą balsavimą man pritrūko tik 7 balsų, nedalyvavo visi Seimo nariai (…), tai, matyt, viską apsvarsčius, tos realios galimybės gauti palaikymą yra“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Seimui buvo pristatyta prezidento G. Nausėdos teikiama H. Šinkūno kandidatūra į KT teisėjus.
Kaip skelbta, šalies vadovo teiktai H. Šinkūno kandidatūrai spalį parlamentas slaptame balsavime nepritarė. Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso pataisų.
Visgi, lapkričio pradžioje paskelbta, jog H. Šinkūno kandidatūra Seimui bus teikiama dar kartą.
Į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
