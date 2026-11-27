„Nutarėme šiandien, ką tik baigę visuotinį susirinkimą, streiką tęsti pirmadienį, o antradienį rengsimės į mitingą prie Seimo“, – penktadienį Eltai sakė A. Navickas.
Kaip vėliau penktadienį pranešė LŠDPS, mitingas vyks gruodžio 1 d. 12 val. Nepriklausomybės aikštėje. Prie protesto prisijungs ir 40 sporto federacijų, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, Lietuvos platformų darbuotojų profesinė sąjunga bei Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.
Dalyvauti mitinge ir išreikšti solidarumą LŠDPS taip pat kviečia kitas organizacijas, bendruomenes bei visuomenę.
Pasak profesinės sąjungos pirmininko, susitikimo metu ministrė Raminta Popovienė pasiūlė sudaryti darbo grupę, tačiau konkrečių pasiūlymų dėl darbo užmokesčio didinimo nepateikė.
„Akcentavome, kad streikas vyksta dėl darbo užmokesčio didinimo, ir negavome jokio siūlymo. (...) Nesupratome, kodėl, kai užduodame vieną klausimą, mums atsako į kitą klausimą ir pateikia siūlymą, kurį mes jau esame pateikę“, – teigė jis.
A. Navicko teigimu, ministerija sąmoningai vilkina derybas tikėdamasi, kad pedagogai nutrauks streiką.
„Čia ir mokytojai visi supranta, kad bando mokytojų ištvermę ir taip sąmoningai vilkina derybas. Galvoja, kad streikas nesitęs gi iki begalybės. Tai jų noras yra, kad baigtųsi streikas“, – sakė LŠDPS pirmininkas.
Anot jo, šiuo metu profesinė sąjunga laukia raštu pateikto ministerijos siūlymo dėl pedagogų darbo užmokesčio pokyčių kitąmet. Kito susitikimo su R. Popoviene data kol kas nėra numatyta.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS lapkričio 16 d. pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą, o LŠDPS reikalauja 10 proc. algų augimo. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį dar kartą prašė pedagogų supratingumo dėl įtemptos valstybės finansinės padėties, akcentuodamas, kad papildomų lėšų atlyginimams didinti šiuo metu nėra. Vis dėlto Vyriausybės vadovas neatmetė galimybės, kad metų eigoje ministerijai radus papildomų lėšų savo asignavimų ribose, jos galėtų būti skirtos švietimo bendruomenei.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.