„Pokalbis buvo tikrai labai konstruktyvus. Mes stengiamės išgirsti vieni kitus. Tikrai išgirdau mokytojų labai daug argumentų, įvairiausių nuoskaudų, ką jaučia dirbdami darbe, su kokiais sunkumais susiduria, (...) kad kai kur yra nesuprantami skaičiavimai“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė.
„Dar kartą pakviečiau, kad turėtumėme tęsti toliau derybas su profesine sąjunga, (...) kalbuosi su premjeru dėl susitikimo su profesinėmis sąjungomis kitą savaitę“, – sakė ji.
Taip ji kalbėjo po susitikimo su streikuojančiais mokytojais ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vadovu Andriumi Navicku Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijoje.
Popovienė: lėšų nėra
R. Popovienė teigė, kad vėl pakartojo, kad šiuo metu atlyginimų didinimui lėšų nėra.
„Šiandien dienai, dar kartą pakartosiu, kad papildomo finansavimo tikrai negaliu žadėti, nes tai ir nepriklauso tiesiogiai nuo manęs. Tai yra tokios valstybės finansinės galimybės šiandien dienai“, – akcentavo politikė.
Tarp pedagogų išsakytų pasiūlymų, kur atrasti reikiamų lėšų, – ministerijos auditas, vidinių išteklių peržiūra.
„Mes 2027 metų biudžete jau ministerijos asignavimus sumažinom 21 mln. eurų ir tikrai turime ambiciją peržiūrėti, kaip mums buvo sakoma, ir programas, ir kitus asignavimus, ir tą turėsime padaryti tikrai artimiausiu laiku, – kalbėjo R. Popovienė. – Žinoma, kad visiškai nubraukti tam tikras programas, kurios yra skirtos ugdymo procesui, kokybės gerinimui, tikrai to negalime, bet kartu su mokytojais, su mokyklų vadovais tikrai peržiūrėsime ir įsivertinsime.“
BNS rašė, kad pirmadienį LŠDPS pradėjo neterminuotą pedagogų streiką, į kurį įsitraukė apie 4 tūkst. pedagogų ir 220 mokyklų.
Profsąjunga reikalauja bent 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Profsąjungos teigimu, šiems reikalavimams įgyvendinti papildomai reikėtų 78,5 mln. eurų.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti 245 mln. eurų.
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