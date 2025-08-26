Aiškėja Kaišiadoryse naujagimę palikusios moters likimas: atvejis – išties beprecedentis

Vidurnaktį ant Kaišiadorių ligoninės Priėmimo skyriaus laiptų paliktos naujagimės mama – jauna 24 metų moteris. Pasak vaiko teisių gynėjų, dabar ji su dukra ligoninėje.
Žmonės mano, kad bausti kaip numato įstatymas būtų nesąžininga
„Mama, kiek pats pateikė personalas gydymo įstaigos, pačios mamos išsakyta nuomone, ji nori rūpintis vaiku, gydymo įstaigos specialistai stebi tą mamos rūpestį kūdikiu – tai mama deda tas pastangas ir nori, kad vaikas augtų su ja. Mama išgyvena smarkiai dėl susidariusios situacijos“, – TV3 Žinias informavo Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas.
Moteris esą atskleidė ir sukrečiančio naktinio įvykio priežastis, tačiau specialistai jų visuomenei neatskleidžia.
„Čia gilesni iššūkiai, kylantys šeimoje, nebūtų korektiška atskleisti tos informacijos“, – teigė D. Aidukas.
Vaiko teisių gynėjai nedetalizuoja, ar gimdyvė pati atnešė vos prieš kelias valandas pagimdytą mažylę ar jai kas padėjo. Medikai svarsto, kad įėjimas į ligoninės priėmimo skyrių pasirinktas neatsitiktinai – norėta mergytę palikti saugioje aplinkoje, ją šiltai suvyniojo į moteriškus drabužius ir pledą.
„Vaikeliu buvo pasirūpinta, jis buvo šiltai, netgi pamaitintas, buvo apskambinta, jis lauke gal gulėjo kelias minutes – iki kelių minučių. Buvo suveikta, kaip Gyvybės langelio principu“, – jaunos moters nesmerkė Kaišiadorių ligoninės direktorius Linas Vitkus.
Šis Kaišiadorių atvejis išties beprecedentis. Nors visos aplinkybės labai panašios tarsi kūdikį paliekant Gyvybės langelyje, be yra ir vienas bet. Kaišiadoryse Gyvybės langelio niekad nebuvo, o pagal Lietuvos įstatymus, tėvai neieškomi ir atsakomybės išvengia tik vienu atveju.
„Nėra išlygų teisės aktuose, jie numato tik kūdikio palikimą Gyvybės langelyje ir palikus ten tik tokiu atveju nekyla kažkokia atsakomybė“, – tvirtino Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas.
Griežčiausia atsakomybė – kalėjimas
Policija dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą, o didžiausia gresianti bausmė mamai – kalėjimas iki dvejų metų.
„Dieną buvo priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 158 straipsnį, dėl vaiko palikimo <...> Griežčiausia numatyta atsakomybė pagal šį straipsnį yra ir laisvės atėmimas, bet šiuo metu prioritetas išsiaiškinti, kokie veiksmai lėmė, kad toks įvykis apskritai nutiko“, – sakė D. Aidukas.
Kaišiadoryse kalbinti gyventojai sako, kad suklydusią mamą bausti būtų neteisinga, tad kaip pasisuks ikiteisminis tyrimas – parodys laikas ir surinkti teisėsaugos duomenys. Tačiau Kaišiadorių ligoninės vadovai ir rajono valdžia svarsto, nors paliktų kūdikių iki šiol niekad čia nebuvo, gal vis dėlto verta įrengti Gyvybės langelį.
„Kiekviena išgelbėta gyvybė, suteiktos sąlygos nesusirgti yra vertybė <...> Techniškai padaryti tą langelį, kad būtų kur įdėtas, su signaline sistema, kad gautumėm signalą, jog ten paliktas kūdikis, nėra sudėtinga ir nekainuoja daug pinigų. Ir tą galima padaryt, bet visada galvojam, ar tai prasminga ir tikslinga“, – teigė Kaišiadorių ligoninės direktorius Linas Vitkus.
Mergytę palikusi jauna moteris teisėsaugai iki šiol nebuvo žinoma. „TV3 Žinių“ šaltinių duomenimis, ji užsienietė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
