  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičiui – prezidentūros kirtis: pasisakymai apie Krymą nepriimtini, kelia klausimų, ar gali dirbti

2025-10-03 13:30 / šaltinis: BNS
2025-10-03 13:30

Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui interviu neatsakius į klausimus apie Ukrainą ir Krymą, Prezidentūra teigia, kad tokia ministro pozicija – nepriimtina, kyla klausimų dėl jo galimybės toliau dirbti.

Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)

Kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui interviu neatsakius į klausimus apie Ukrainą ir Krymą, Prezidentūra teigia, kad tokia ministro pozicija – nepriimtina, kyla klausimų dėl jo galimybės toliau dirbti.

11

„Tokia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario pozicija yra nesuprantama, nepriimtina ir kelianti pagrįstą klausimą, ar šis asmuo gali būti Vyriausybės nariu“, – rašoma penktadienį BNS perduotame Prezidentūros komentare.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, dėl I. Adomavičiaus penktadienį šaukiamas koalicinės tarybos posėdis.

Jis rengiamas portalui „Lrytas“ penktadienį publikavus I. Adomavičiaus interviu, kuriame politikas tiesiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.

Tuo metu BNS šaltiniai praneša, kad premjerė Inga Ruginienė siūlys prezidentui Gitanui Nausėdai atleisti I. Adomavičių iš pareigų.

Sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.

BNS skelbė kad dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

TOLIAU SKAITYKITE
