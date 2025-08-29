Vilniuje prasidės diskusijų festivalis „Būtent!“

Šiemet festivalio programoje numatyta apie 280 diskusijų, jose dalyvaus daugiau kaip 1500 pašnekovų, tuo pačiu metu diskusijos vyks 27 scenose.
Organizatoriai tikisi, kad festivalis sulauks 20 tūkst. dalyvių.
„Tai atvira erdvė visiems, kurie nori kalbėtis apie tai, kas svarbu Lietuvai: nuo demokratijos ir švietimo iki žmogaus teisių, technologijų ar kultūros. Nesvarbu, ar esi moksleivis, senjoras, verslo atstovas ar tiesiog smalsus žmogus – tavo balsas čia svarbus. Ateik, klausykis, įsitrauk ir būk pokyčių dalimi!“ – teigia organizatoriai.
Šiemet diskusijoje dalyvaus paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Linas Pernavas, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitchenko, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Bus diskutuojama, kaip kurti pasitikėjimą valstybe, apie šalies gynybą, pasyvųjį antisemitizmą, litvinizmą, dirbtinį intelektą, verslą ir jo įvaizdį, inovacijas, gyvenimą internete, tautines mažumas 2050-aisiais, žiniasklaidos nepriklausomumą, ar kultūra išgelbės švietimą, kas mus skaldo.
Lietuvos diskusijų festivalis „Būtent!“ – didžiausias šalyje gyvų intelektualių diskusijų renginys, kurio tikslas – skatinti diskusijų ir įsiklausymo kultūrą tarp visuomenės, sprendimų priėmėjų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų, diskutuojant svarbiausiomis valstybės raidos ir progreso temomis, skatinti toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti visuomenei svarbių sprendimų kokybę.
Pirmą kartą festivalis surengtas 2017 metais Birštone.
