Vienam Zodiakui – nelengvas metas: pervertinsite savo galimybes

Avinas

Susitikimai, pokalbiai, išgirstos naujienos gali nustebinti: atsiras „geradarių“, norinčių atverti akis. Tačiau venkite klausyti kažkieno įtarimų, mažiau atskleiskite savo nuomonę, nesidalykite paslaptimis.

Tauras

Neverta imtis atsakingų darbų, net nepastebėsite, kaip padarysite klaidų, kurios pakenks jūsų dalykinei reputacijai. Kad ir kuo užsiimsite, neskubėkite.

Dvyniai

Šios dienos sėkmė nebus pastovi, tad neskubėkite džiaugtis nei dėl darbo reikalų, nei dėl jausmų. Galimos finansinės apgaulės ar šurmulys dėl jūsų meilės nuotykių.

Vėžys

Finansinėje srityje nesitikėkite naudos. Gauti dalykiniai pasiūlymai irgi nebus perspektyvūs, tad neskubėkite sutikti. Itin atidžiai tvarkykite piniginius reikalus, nes galite apsišauti.

Liūtas

Neaiškių nuostolių, keistų pralaimėjimų laikas, netinkamas spręsti finansines, buitines problemas šeimoje. Nepriekabiaukite prie antrosios pusės.

Mergelė

Netikėtai gali apimti nepasitenkinimas šeima, taip pat darbu, santykiais su vaikais, mylimu žmogumi. Nepasiduokite liūdesiui: galite priimti neteisingą sprendimą.

Svarstyklės

Neskubinkite įvykių eigos. Negeras laikas įsibėgėti, avantiūros nepasiteisins, geri norai nuleis aukštu žemyn.

Skorpionas

Elkitės pagarbiai su kolegomis, klientais ir venkite ginčų su vyrais, priešingu atveju brangiai sumokėsite. Neskolinkite pinigų (nebent tai būtų labdara), nepirkite vertingų daiktų.

Šaulys

Nesitikėkite teisingumo savo atžvilgiu, ypač iš artimų žmonių, bet sugebėkite ir toliau jais tikėti, juos mylėti. Būkite pagarbūs mylimo asmens žodžiams, net jei jie bus nepriimtini.

Ožiaragis

Nesėkminga diena: galimi netikėti skandalai (visuomenėje ar šeimoje dėl jūsų meilės nuotykių, dėl per didelių išlaidų ar nešvarių finansinių reikalų). Pasaugokite asmenines bei darbo paslaptis.

Vandenis

Taps aišku, ar jūsų norai ne per dideli, ar ne per daug užsigriebėte. Beje, tai, ko per daug turite, šiandien galite netekti. Nukentėsite, jei pervertinsite savo galimybes, neapskaičiuosite laisvo laiko, finansinių išteklių.

Žuvys

Jei kas pavyks, tai vienadieniai reikalai. Tačiau nesitikėkite ilgalaikės naudos ir nelaukite padėkos už pagalbą ar vadovo įvertinimo už pastangas. Jei gausite vertingų pasiūlymų, neskubėkite apsispręsti.

Šaltinis: vytautus.com